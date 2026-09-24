«УльтимаТек» и VolgaBlob договорились о партнерстве в области мониторинга

Промышленный интегратор «УльтимаТек» и компания VolgaBlob, разработчик платформы Smart Monitor для мониторинга и анализа данных, заключили партнерское соглашение. Сотрудничество ориентировано на производственные предприятия, где даже час простоя может обходиться в миллионы рублей. Для таких компаний критически важна сквозная наблюдаемость, которая позволяет обеспечить непрерывность работы. Об этом CNews сообщили представители ГК «Ультиматек».

Благодаря партнерству с VolgaBlob «УльтимаТек» предложит заказчикам из промышленного сектора платформу Smart Monitor для комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры, прикладных систем и событий информационной безопасности. Платформа построена по модульному принципу и охватывает сценарии анализа бизнес-процессов, зонтичного мониторинга, построения SOC/SIEM и сквозной наблюдаемости (observability). Для этого Smart Monitor объединяет данные ИТ-инфраструктуры, средств защиты информации и бизнес-приложений.

«Платформа Smart Monitor позволяет подключать только необходимые функции за счет модульной архитектуры, поддерживает горизонтальное масштабирование и предоставляет открытые API и SDK для интеграции с существующим контуром заказчика. Кроме того, продукт включен в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК России. Мы уверены, что предлагаем заказчикам надежное российское решение, которое оптимально подходит для мониторинга на крупных промышленных объектах, где требуется контроль за множеством разнородных систем и элементов ИТ-инфраструктуры из единого “окна”. По практике внедрения таких систем, они позволяют в 2,9 раза повысить производительность службы мониторинга и в пять раз сократить время реагирования на инциденты», — сказал директор по информационной безопасности «ГК УльтимаТек» Евгений Суханов.

Согласно отраслевым исследованиям, уровень автоматизации в добывающей промышленности достигает 93%, а в обрабатывающей — 79%. Это создает колоссальный объем данных, который требует современной платформы для сбора и анализа. «Вместе с партнером мы сможем предложить решения, которые полностью закрывают актуальные потребности этого сектора и соответствуют тренду консолидации вокруг вендорских observability-платформ», — сказал Евгений Суханов.

«УльтимаТек» сможет проводить проектирование решений на базе Smart Monitor, поставку и расширение лицензий, интеграцию с действующими системами и настройку мониторинга. В частности, Smart Monitor планируется поставлять вместе с автоматизированной системой оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ), которую интегратор предлагает для промышленных объектов. В рамках одного из ближайших проектов решение планируется использовать для мониторинга автоматизированных рабочих мест и видеостен диспетчерских центров.

«УльтимаТек обладает глубокой экспертизой в автоматизации промышленных компаний и понимает специфику их ИТ-ландшафта. Интегратор работает с крупнейшими предприятиями горнодобывающей, металлургической и энергетической отраслей — это именно те сегменты, где запрос на комплексный мониторинг и сквозную наблюдаемость особенно высок. Совместно мы сможем предложить рынку решения, которые полностью закрывают актуальные потребности этого сектора», — сказал Максим Кириенко, коммерческий директор VolgaBlob.

Соглашение отвечает двум ключевым трендам рынка: двукратному росту спроса на платформы наблюдаемости и переходу промышленности от экстренного импортозамещения к платформенной эксплуатации. По оценкам аналитиков, объем российского рынка систем мониторинга достигает 20 млрд руб., а темпы роста — не менее 20% в год.