Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

VolgaBlob превращает SM Store в экосистему для разработчиков и партнеров

Компания VolgaBlob объявила об обновлении SM Store — магазина приложений для платформы Smart Monitor, которая помогает бизнесу решать задачи аналитики, ИТ-мониторинга и построения SOC/SIEM. Обновленный магазин становится площадкой для публикации и загрузки функциональных модулей, конфигураций сбора данных, дашбордов и корреляционных правил как собственной разработки VolgaBlob, так и от партнеров и независимых разработчиков.

В SM Store контент структурирован по продуктовым категориям, среди которых представлены решения для SIEM и ИБ‑мониторинга, Threat Intelligence и комплаенса, Observability, «зонтичного» мониторинга. Отдельные разделы охватывают мониторинг инфраструктуры и сервисов — сеть, серверы, операционные системы, корпоративные сервисы, микросервисы и ИИ‑инфраструктуру.

Заработал новый каталог с расширенными возможностями навигации: пользователи могут искать и сортировать материалы, применять фильтры, а также выбирать удобный формат просмотра. Доступны фильтры по категории, источнику данных (например, Windows/Linux/сеть/СЗИ), стоимости (бесплатные и по лицензии) и разработчику. Кроме того, поиск стал устойчивее к различиям в написании и опечаткам, что упрощает подбор нужных модулей и связанных материалов.

Для каждого модуля в магазине теперь предусмотрены унифицированные страницы с описанием, галереей, историей версий, документацией, зависимостями и условиями лицензирования, что делает выбор и внедрение решений более прозрачными.

Пользователи получили доступ к отдельным страницам конфигураций сбора данных с указанием состава, а также информацией о том, какие данные они собирают и какие модули их используют. Дашборды и правила корреляции также получили отдельные страницы со скриншотами, составом и инструкцией по установке.

Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы
Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы бизнес

На текущий момент размещать контент в SM Store могут только партнеры VolgaBlob. При этом все зарегистрированные пользователи могут скачивать необходимые компоненты прямо со страницы выбранного модуля, а также запрашивать доступ к лаборатории данных и dev-лицензиям через личный кабинет.

«Мы развиваем SM Store как единое пространство, где заказчики и партнеры могут быстрее находить проверенный контент для Smart Monitor и сразу применять его на практике — от модулей до готовых конфигураций, дашбордов и правил корреляции. Следующий шаг — дать возможность всем членам сообщества публиковать свои разработки в магазине, сохранив качество за счет модерации: мы будем проверять состав, работоспособность и оформление материалов перед публикацией. Это позволит создать постоянно растущий репозиторий решений для задач из сфер ИТ, кибербезопасности и бизнес-мониторинга», — сказал Максим Кириенко, коммерческий директор VolgaBlob.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Все везде и сразу: что бизнес ждет сегодня от провайдеров комплексного сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры

Найден новый способ атаки на российские онлайн-магазины и склады

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении

Впервые с начала блокировок число российских пользователей WhatsApp рвануло вверх. Telegram не отстает

Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть

Центробанк и коммерческие банки России начали охоту за продавцами криптовалюты

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще