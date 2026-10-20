VolgaBlob превращает SM Store в экосистему для разработчиков и партнеров

Компания VolgaBlob объявила об обновлении SM Store — магазина приложений для платформы Smart Monitor, которая помогает бизнесу решать задачи аналитики, ИТ-мониторинга и построения SOC/SIEM. Обновленный магазин становится площадкой для публикации и загрузки функциональных модулей, конфигураций сбора данных, дашбордов и корреляционных правил как собственной разработки VolgaBlob, так и от партнеров и независимых разработчиков.

В SM Store контент структурирован по продуктовым категориям, среди которых представлены решения для SIEM и ИБ‑мониторинга, Threat Intelligence и комплаенса, Observability, «зонтичного» мониторинга. Отдельные разделы охватывают мониторинг инфраструктуры и сервисов — сеть, серверы, операционные системы, корпоративные сервисы, микросервисы и ИИ‑инфраструктуру.

Заработал новый каталог с расширенными возможностями навигации: пользователи могут искать и сортировать материалы, применять фильтры, а также выбирать удобный формат просмотра. Доступны фильтры по категории, источнику данных (например, Windows/Linux/сеть/СЗИ), стоимости (бесплатные и по лицензии) и разработчику. Кроме того, поиск стал устойчивее к различиям в написании и опечаткам, что упрощает подбор нужных модулей и связанных материалов.

Для каждого модуля в магазине теперь предусмотрены унифицированные страницы с описанием, галереей, историей версий, документацией, зависимостями и условиями лицензирования, что делает выбор и внедрение решений более прозрачными.

Пользователи получили доступ к отдельным страницам конфигураций сбора данных с указанием состава, а также информацией о том, какие данные они собирают и какие модули их используют. Дашборды и правила корреляции также получили отдельные страницы со скриншотами, составом и инструкцией по установке.

На текущий момент размещать контент в SM Store могут только партнеры VolgaBlob. При этом все зарегистрированные пользователи могут скачивать необходимые компоненты прямо со страницы выбранного модуля, а также запрашивать доступ к лаборатории данных и dev-лицензиям через личный кабинет.

«Мы развиваем SM Store как единое пространство, где заказчики и партнеры могут быстрее находить проверенный контент для Smart Monitor и сразу применять его на практике — от модулей до готовых конфигураций, дашбордов и правил корреляции. Следующий шаг — дать возможность всем членам сообщества публиковать свои разработки в магазине, сохранив качество за счет модерации: мы будем проверять состав, работоспособность и оформление материалов перед публикацией. Это позволит создать постоянно растущий репозиторий решений для задач из сфер ИТ, кибербезопасности и бизнес-мониторинга», — сказал Максим Кириенко, коммерческий директор VolgaBlob.