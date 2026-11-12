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InfoTeCS Перспективный мониторинг AM Threat Intelligence Portal AM Threat Intelligence Feeds

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


12.11.2026 Больше данных об угрозах: Security Vision TIP получила доступ к фидам «Перспективного мониторинга» 1
30.04.2025 Платформа Smart Monitor интегрировала TI-фиды «Перспективного мониторинга» для усиления информационной безопасности заказчиков 1
22.04.2024 «Перспективный мониторинг» поставляет данные о киберугрозах через новый веб-сервис AM Threat Intelligence Portal 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

InfoTeCS и организации, системы, технологии, персоны:

InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 631 4
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 104 4
VolgaBlob - ВолгаБлоб 63 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5766 1
Microsoft Corporation 25940 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 343 1
InfoWatch - Инфовотч 1210 1
Softline - Софтлайн 3844 1
Ред Софт - Red Soft 1298 1
Check Point Software Technologies 842 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1881 1
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36535 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3323 4
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества - Threat Hunting 1017 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14563 3
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 825 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55453 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37203 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5461 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4650 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5445 2
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1077 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1368 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3394 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8623 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1106 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3454 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28775 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7416 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного (электронного) обучения - онлайн-образование - 2411 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 102 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8081 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9853 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1269 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 981 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1088 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 538 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Навыки (культура) информационной безопасности - Осведомлённость в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 493 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2919 1
Кибербезопасность - MDR - Managed Detection and Response - Обнаружение киберугроз и реагирование на них - NDR - Network Detection and Response - Выявление и реагирование на сетевые угрозы - XDR, MXDR - Managed  Extended Detection and Response 476 1
Google Android - уязвимости - Android-угрозы - Вредоносное ПО 197 1
Phygital - Фиджитал - от английского physical и digital - сочетание цифровых и физических каналов 47 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 2056 1
OSINT - Open Source INTelligence - Разведка на основе открытых источников - Сбор и анализ информации из публично доступных источников 52 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 400 1
Кибербезопасность - Signatura - Сигнатура - сигнатурные базы - обнаружение, основанное на сигнатурах 509 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5968 2
VolgaBlob - Smart Monitor - SM Store 49 2
Rapid7 InsightVM 4 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 390 1
Google Android 15427 1
Google Cloud Platform - GCP 397 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 67 1
Metasploit Framework - Платформа тестирования на проникновение и имитации сетевых кибератак 52 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 231 1
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 191 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 293 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 54 1
Security Vision TIP - Security Vision Threat Intelligence Platform 25 1
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