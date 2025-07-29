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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тронов Александр


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 «Ланит» стала партнером корпоративного мессенджера Compass 1
13.07.2022 «Ланит» и Volgablob подписали партнерское соглашение 1
22.07.2020 «Ланит» займется продажами, внедрением и техподдержкой решений «Аванпост» для управления доступом 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Тронов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2198 2
VolgaBlob - ВолгаБлоб 30 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 167 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69639 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32546 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10737 2
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 374 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29824 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1997 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost SSO - Avanpost Web SSO - Avanpost USSO - Avanpost Unified SSO 30 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost IDM Access System 69 1
VolgaBlob - Smart Monitor - SM Store 23 1
Губка Олег 12 1
Скакунов Александр 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 151386 3
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1257 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2379 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374383, в очереди разбора - 748136.
Создано именных указателей - 179237.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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