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Тронов Александр
УПОМИНАНИЯ
|29.07.2025
|«Ланит» стала партнером корпоративного мессенджера Compass 1
|13.07.2022
|«Ланит» и Volgablob подписали партнерское соглашение 1
|22.07.2020
|«Ланит» займется продажами, внедрением и техподдержкой решений «Аванпост» для управления доступом 1
Тронов Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2198 2
|VolgaBlob - ВолгаБлоб 30 1
|ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 167 1
|ГПБ - ГС-инвест - Avanpost SSO - Avanpost Web SSO - Avanpost USSO - Avanpost Unified SSO 30 1
|ГПБ - ГС-инвест - Avanpost IDM Access System 69 1
|VolgaBlob - Smart Monitor - SM Store 23 1
|Губка Олег 12 1
|Скакунов Александр 19 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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