Российский разработчик внедрил новую систему лицензирования платформы мониторинга и SIEM с публичным прайс-листом

В конце сентября компания VolgaBlob внедрила новую схему лицензирования своей платформы мониторинга Enterprise-класса. Теперь платформа Smart Monitor становится доступнее многим компаниям среднего и малого бизнеса. Прайс-лист на SIEM и другие конфигурации Smart Monitor опубликован в открытом доступе, что является уникальным для российского рынка систем такого класса.



Смарт-лицензирование

На прошедшем Partners Meetup 30 сентября компания VolgaBlob анонсировала новую схему лицензирования своей универсальной платформы мониторинга Smart Monitor. Новая схема лицензирования призвана снизить порог входа в проект для компаний среднего и малого бизнеса, а также гибко управлять лицензионными ограничениями.

Для управления лицензированием используется Smart Unit – это единица вычислительной мощности кластера Smart Monitor, способная загружать и анализировать в оперативном хранилище до 1 ТБ данных в сутки, или расширять ретроспективное хранилище в объеме до 5 ТБ. Такой подход позволяет выстроить процесс мониторинга для любой организации и масштабировать решение под новые задачи в области анализа данных.

Enterprise возможности. SMB бюджет

Платформа Smart Monitor не имеет функциональных ограничений, начиная с самых стартовых инсталляций. Клиент может построить отказоустойчивый кластер с минимальными параметрами, влияющими на стоимость, и получить мощную систему мониторинга Enterprise уровня с минимальными затратами. Открытость платформы позволяет сформировать нужный набор функций по анализу данных самостоятельно, или воспользоваться готовым набором модулей.

Решение Smart Monitor способно выдерживать нагрузку, превышающую 1ТБ в сутки

Неограниченное масштабирование

Ценовая политика предполагает регрессивную шкалу стоимости при масштабировании системы мониторинга. Решение можно расширять горизонтально и вертикально, добавляя вычислительные мощности. При этом стоимость дополнительно закупаемых Smart Units будет снижаться при росте объема индексируемых и хранимых данных в 10 и более раз. Решение Smart Monitor способно выдерживать нагрузку, превышающую 1ТБ в сутки.

Стоит только начать

Компания представила первый на российском рынке калькулятор стоимости платформы мониторинга, где клиент или партнер сможет самостоятельно определить параметры инсталляции и узнать её стоимость. Конфигуратор позволяет выбрать нужные модули и составить собственную спецификацию, будь то SIEM, комплексный мониторинг ИТ-инфраструктуры или базовый модуль по анализу машинных данных того объема, который нужен на текущий момент.