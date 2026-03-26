VolgaBlob выходит на рынок Узбекистана

Российский разработчик и интегратор VolgaBlob объявляет о запуске своей флагманской платформы Smart Monitor на рынке Узбекистана. Решение предназначено для анализа бизнес-процессов, ИТ-мониторинга и построения SOC/SIEM. Компания ведет переговоры о реализации первых пилотных проектов. Об этом CNews сообщили представители VolgaBlob.

Решение о выходе на рынок Узбекистана в VolgaBlob объясняют повышением спроса на решения класса мониторинга и ИБ. Цифровой сектор Узбекистана находится в стадии взрывного роста. Активная цифровизация сопровождается кратным увеличением числа угроз. В 2025 г. было предотвращено 107 млн киберинцидентов, а причиненный ущерб от киберпреступлений превысил 2 трлн сумов ($165 млн). В целом за последние шесть лет количество обращений по фактам киберпреступлений в стране выросло в 48 раз.

В связи с этим темпы развития рынка информационной безопасности превышают среднемировые показатели – он увеличивается на 25-30% ежегодно. При этом проникновение решений класса SIEM и систем мониторинга в Узбекистане, по оценкам VolgaBlob, составляет менее 15%. Для поставщиков платформ комплексного мониторинга это возможность освоить потенциальный рынок. Спрос на такие инструменты команда подтвердила по итогам переговоров с партнерами и потенциальными заказчиками.

На это влияет, в частности, регуляторный фактор. Так, законодательство Узбекистана ужесточает требования к мониторингу критической информационной инфраструктуры (КИИ). 10 марта 2026 г. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ об утверждении Стратегии кибербезопасности до 2030 г., которая предусматривает создание Национальной системы мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности. С 1 апреля 2026 г. госорганы должны будут выделять средства на обеспечение кибербезопасности. Государственным органам, не имеющим собственных подразделений информационной безопасности, разрешат передавать эти функции внешним подрядчикам, что создаст дополнительный спрос на решения мониторинга.

По собственным оценкам VolgaBlob, емкость рынка платформ мониторинга в Узбекистане на сегодняшний день составляет $78 млн. В компании считают потенциальными заказчиками более 3 тысяч местных компаний, прежде всего крупного и среднего бизнеса: от банков, телекома и энергетических предприятий до финтех-стартапов и платежных сервисов. Кроме того, спрос на мониторинг есть со стороны госорганов и субъектов КИИ разного масштаба, например, из сферы медицины и образования.

Заниматься реализацией Smart Monitor на рынке Узбекистана разработчик намерен через локальных партнеров. Они смогут выступать как технологические партнеры, занимающиеся продажей, внедрением, технической поддержкой и развитием проектов на базе Smart Monitor, так и в качестве провайдеров SOC. В этом случае партнер сможет строить SOC с использованием платформы по модели SOC-as-a-Service.

Кроме того, в VolgaBlob планируют не просто поставлять лицензии, но и стимулировать партнеров в Узбекистане разрабатывать собственные модули к Smart Monitor под специфику местного рынка.

«В Республике Узбекистан регуляторные требования формируют обязательный спрос на мониторинг. Smart Monitor закрывает большинство задач – ИБ, ИТ-мониторинг, бизнес-аналитику – в одной платформе. Мы уверены, что зрелый и непрерывно развивающийся продукт будет востребован среди компаний в Узбекистане – платформа поможет бизнесу расти еще быстрее», – сказал генеральный директор VolgaBlob Александр Скакунов.