AP Security займется интеграцией платформы Smart Monitor

Российский разработчик решений для кибербезопасности VolgaBlob заключил соглашение о партнерстве с AP Security — системным интегратором, производителем специальной техники и поставщиком комплексных услуг в сфере безопасности. В рамках сотрудничества AP Security сможет оказывать заинтересованным клиентам услуги по интеграции платформы Smart Monitor, предназначенной для зонтичного ИТ-мониторинга, построения SOC/SIEM и анализа бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители VolgaBlob.

AP Security работает на российском рынке с 2001 г, оказывая услуги в области информационной безопасности. За более 25 лет компанией реализовано более 2000 проектов в 53 городах России.

В качестве партнера VolgaBlob AP Security будет осуществлять для своих клиентов проектирование, внедрение и поддержку отечественной системы мониторинга Smart Monitor, объединяющей данные ИТ-инфраструктуры, средств защиты и бизнес-приложений для анализа и выявления сбоев и угроз. Заказчики получат доступ к современному инструменту для решения своих задач в области киербезопасности, мониторинга инфраструктуры и анализа бизнес-процессов.

«Мы оцениваем Smart Monitor как очень актуальное решение, обладающее большими перспективами. В связи с сохранением тренда на импортозамещение и повышение требований к защите информации, а также с одновременно растущим желанием бизнеса извлекать из своих данных все больше пользы, мы прогнозируем рост спроса со стороны российских компаний. Smart Monitor поможет им закрывать критически важные задачи в области мониторинга и защиты данных», — сказал Владимир Дубровский, руководитель лаборатории кибербезопасности и инновационных технологий, AP Security.

В настоящий момент AP Security формирует команду сотрудников, которые примут участие в программе обучения Smart Monitor.

«Мы постоянно развиваем Smart Monitor, обеспечивая его соответствие актуальным запросам клиентов в сфере безопасности и управления данными. Недавно мы представили новый релиз платформы, где, помимо прочего, появились инструменты для работы с ИИ, позволяющие реализовывать большое количество пользовательских сценариев, а также модуль observability МАЯК, который анализирует все уровни инфраструктуры и автоматически ищет первопричины сбоев. Партнерство с AP Security, обладающей многолетним опытом в сфере ИБ, откроет возможность не только предложить Smart Monitor более широкому кругу клиентов, но и получить ценную экспертизу, которая поможет нам в дальнейшем развитии платформы», — отметил Дмитрий Лапшинов, советник генерального директора VolgaBlob.