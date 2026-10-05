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VolgaBlob и IT Task стали партнерами

ИБ-интегратор IT Task и российский разработчик VolgaBlob заключили партнерское соглашение. Компании будут совместно развивать проекты на базе платформы Smart Monitor, объединяющей задачи мониторинга информационной безопасности, ИТ-инфраструктуры и бизнес-сервисов. Об этом CNews сообщили представители VolgaBlob.

Продукт построен по модульному принципу, то есть предусмотрена возможность расширять сценарии использования платформы исходя из реальных потребностей бизнеса без смены технологической основы. Заказчик может начать с конкретной задачи информационной безопасности – например, сбора и корреляции событий ИБ – а затем добавить мониторинг ИТ-инфраструктуры, анализ бизнес-процессов или сценарии наблюдаемости (observability).

Главным аргументом в пользу Smart Monitor для IT Task стало сочетание в рамках одной платформы функциональности классических SIEM, Security Data Lake и инструментов мониторинга и анализа данных. Это актуально для заказчиков, которым уже недостаточно просто собирать события информационной безопасности – им нужно хранить большие объемы данных в течение длительного времени или строить сложную ретроспективную аналитику.

Smart Monitor включен в Единый реестр российского программного обеспечения № 10541 от 17 мая 2021 г. и имеет сертификат ФСТЭК России № 4932 от 28 апреля 2025 г. Это позволяет использовать платформу в том числе в проектах организаций с повышенными требованиями к информационной безопасности, импортонезависимости и применению сертифицированного ПО.

Партнерство объединит продуктовую экспертизу VolgaBlob и опыт IT Task в проектировании и реализации комплексных систем информационной безопасности. Компании также планируют совместно развивать компетенции инженеров, проводить обучение специалистов заказчиков и прорабатывать новые сценарии применения Smart Monitor в инфраструктурах различного масштаба.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
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«Мы достаточно внимательно относимся к расширению продуктового портфеля: для нас важно понимать не только набор функций решения, но и то, какую практическую задачу заказчика оно закрывает. Smart Monitor интересен нам прежде всего своей универсальностью. В одной платформе можно объединить большие объемы данных из ИБ и ИТ, использовать их для оперативного мониторинга и при этом сохранять историю для глубокого анализа. Это дает нам больше свободы при проектировании архитектуры и позволяет не собирать сложный контур из нескольких независимых систем. Партнерство с VolgaBlob, в свою очередь, дает прямой доступ к экспертизе разработчика и возможность глубже прорабатывать такие проекты вместе с заказчиком», — сказал исполнительный директор IT Task Антон Головатый.

«Для успешного внедрения платформы мониторинга важна не только функциональность продукта, но и компетенции интегратора во внедрении, интеграции с существующей инфраструктурой и поддержке продукта. IT Task специализируется на сложных ИБ-проектах и понимает, как правильно спроектировать архитектуру, настроить бизнес-процессы и организовать обучение команды заказчика. Мы можем быть уверены в качестве работы и надежности партнера», – сказала руководитель проектов по партнерскому направлению VolgaBlob Анна Сенченя.

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