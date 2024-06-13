Подтверждена совместимость Bi.Zone EDR и ОС Astra Linux

Стратегические партнеры Bi.Zone и «Группа Астра» официально подтвердили совместимость решения для защиты конечных точек Bi.Zone EDR (версия 1.32) и операционной системы Astra Linux Special Edition 1.7.0 и 1.7.5. Проведенные тесты продемонстрировали, что решения корректно работают в связке и их можно использовать без ограничений. По завершении тестирования решение Bi.Zone EDR получило сертификат в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Теймур Хеирхабаров, директор департамента мониторинга, реагирования и исследования киберугроз, Bi.Zone: «В любой ИТ-инфраструктуре доля конечных точек — то есть серверов и рабочих станций — составляет до 85%. Именно они чаще всего становятся целями атакующих. Решение Bi.Zone EDR позволяет обнаруживать сложные угрозы на рабочих станциях и серверах, а также оперативно реагировать на инциденты автоматически и вручную. Используя Bi.Zone EDR совместно с ОС Astra Linux, можно обеспечить эффективную защиту конечных точек в соответствии с актуальными стандартами кибербезопасности и при этом независимость от иностранных решений».

Функциональность Bi.Zone EDR для Linux включает, помимо прочего, расширенные возможности автономного обнаружения угроз, повышенную видимость внутри контейнеров и улучшенное автономное детектирование индикаторов атаки. Также можно ограничивать ресурсы, потребляемые Bi.Zone EDR для Linux, чтобы лучше обеспечивать стабильную работу критически важных приложений в высоконагруженных и чувствительных инфраструктурах.

Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра»: «Решения класса EDR в данный момент времени невероятно критичны для любой организации, поскольку они анализируют любую активность на конечных точках и находят аномальную, что позволяет выявлять действия злоумышленников и оперативно реагировать на инциденты. Теперь этот важный инструмент защиты функционирует на ОС Astra Linux, повышая эффективность превентивной защиты от любых действий злоумышленников. Я искренне надеюсь, что большое количество наших любимых заказчиков оценят наше совместное решение».

6 июня 2024 г. Bi.Zone и «Группа Астра» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере кибербезопасности. А первым шагом к сотрудничеству вендоров стала первая в России корпоративная программа по поиску уязвимостей операционных систем, которую «Группа Астра» запустила на платформе Bi.Zone Bug Bounty в 2023 г.