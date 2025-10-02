Разделы

Adminer phpMinAdmin database management tool


УПОМИНАНИЯ


02.10.2025 Хакеры начали активно использовать «дыру» в самой опасной утилите Linux. Власти США требуют закрыть ее немедленно 1
03.04.2024 Bi.Zone представила Threat Zone — годовое исследование российского киберландшафта 1
26.04.2022 Азбука MySQL: практика, особенности, принципы функционирования 1
04.02.2019 В MySQL нашлась архитектурная «дыра» для удобной кражи криптовалюты 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Adminer и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2427 1
Red Hat 1338 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2236 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 428 1
X Corp - Twitter 2899 1
Oracle Corporation 6812 1
GitHub 936 1
Magecart - Хакерская группировка 9 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1552 1
Oracle - MySQL AB 36 1
Tesla Motors 419 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 222 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71197 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31431 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26721 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6844 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13385 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12117 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30667 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2378 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8004 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13270 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3387 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55625 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 805 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 933 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2323 1
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 494 1
Hacktivism - Хактивизм 252 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5129 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1675 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2233 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2520 1
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3096 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25619 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4470 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21630 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12774 1
СУБД - BLOB - Binary Large Object - двоичный большой объект - массив двоичных данных СУБД 15 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2218 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 276 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1533 1
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 547 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 795 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10927 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14255 1
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 632 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11996 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 218 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 611 2
phpBB - PHP Bulletin Board 17 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2312 1
Xinuos - Xinuos OpenServer - SCO UNIX - SCO Open Desktop - SCO OpenServer - SCO UnixWare - SCO OpenLinux 67 1
Сбер - BI.Zone ThreatVision - BI.Zone Threat Intelligence 55 1
IBM OS/2 - eComStation 79 1
Flickr - Фотохостинг 255 1
HP Compaq - Digital Equipment Corporation - DEC Alpha AXP - OpenVMS - Open Virtual Memory System 44 1
Oracle InnoDB 18 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5020 1
Apple macOS 2192 1
Google YouTube - Видеохостинг 2856 1
MariaDB - SkySQL 44 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1441 1
Linux OS 10676 1
Новые облачные технологии - МойОфис 854 1
Microsoft Windows 16160 1
Microsoft Windows NT 887 1
Nokia Symbian OS 1402 1
Wikipedia - Mediawiki 23 1
Oracle MySQL Workbench 7 1
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 36 1
Joomla CMS 88 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 285 1
WordPress Foundation - WordPress 235 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 286 1
Drupal - CMS-система 81 1
Хеирхабаров Теймур 24 1
de Groot Willem - де Грот Виллем 4 1
Зайцев Михаил 297 1
Россия - РФ - Российская федерация 153796 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50469 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3654 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6740 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25499 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 569 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5878 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2641 1
Энергетика - Energy - Energetically 5420 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19934 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6150 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11320 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1551 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54124 1
BleepingComputer - Издание 396 1
Wikipedia - Википедия 561 1
