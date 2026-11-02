ИТ-экосистема «Лукоморье» и ICL Soft займутся проектами импортозамещения в Татарстане

ИТ-экосистема «Лукоморье» и ICL Soft подписали соглашение о сотрудничестве и приступили к совместной реализации проектов перевода крупных предприятий на импортонезависимое программное обеспечение. Партнерство направлено на развитие присутствия «Лукоморья» в Татарстане и расширение возможностей региональных компаний по внедрению российских ИТ-решений для автоматизации бизнес-процессов, управления корпоративными сервисами и проектной деятельностью. Об этом CNews сообщили представители «Лукоморья».

В рамках соглашения стороны договорились вместе вести проекты импортозамещения в Республике Татарстан: ICL Soft будет помогать заказчикам с пилотными внедрениями продуктов «Лукоморья», интеграцией с действующими системами и оказанием услуг технической поддержки. Для предприятий и государственных организаций региона это означает, что переход на российское ПО для управления сервисами, проектами и бизнес-процессами можно пройти с партнером, который знает их инфраструктуру.

Соглашение позволит ускорить проекты перехода крупных коммерческих компаний и государственных структур Татарстана, которым требуется произвести замену зарубежных корпоративных программных продуктов на российские аналоги. Заключенное партнерство двух компаний станет основой при реализации сложных проектов, в которых значительная часть усилий будет направлена на настройку новых программных продуктов в инфраструктуре заказчика, связь с учетными и отраслевыми системами, а также на сопровождение систем после запуска.

Соглашением предусмотрены четыре направления совместной работы: содействие переводу корпоративных и государственных заказчиков Республике Татарстан с зарубежных систем на отечественное программное обеспечение; аудит информационных систем заказчика, помощь с проведением пилотных проектов внедрения и проверки гипотез, а также с адаптацией продуктов к процессам заказчика и подготовка аттестационной документации; интеграция продуктов «Лукоморья» с другими системами, которые исторически работают у заказчика; оказание услуг технической поддержки внедренных решений.

В ИТ-экосистему «Лукоморье» входят более 20 продуктов для автоматизации бизнес-процессов и управления проектной деятельностью. No-code-платформа «Акола» позволяет создавать и развивать корпоративные приложения без программирования. Платформа управления сервисами «Диво» (ITSM/ESM) автоматизирует обработку обращений, каталог услуг и внутреннее сервисное обслуживание, а модуль «Диво Мера» собирает данные корпоративных систем и файлов в дашборды и отчеты, по которым руководители отслеживают показатели и замечают отклонения. «Яга», «Ежка» и PPM-платформа «Финист» охватывают направление командной работы, проекты и портфели проектов от планирования до контроля исполнения, а платформа «Стрелка» управляет рабочими пространствами.

Продукты «Лукоморья» разворачиваются в инфраструктуре заказчика по модели on-premise, внесены в Реестр российского ПО Минцифры России, полностью соответствуют требованиям законодательства и могут применяться на объектах критической информационной инфраструктуры.

«Республика Татарстан занимает лидирующие позиции в вопросах реализации проектов перехода на импортонезависимые программные продукты. Основные предприятия и госструктуры региона последовательно переводят свои процессы на российское ПО, и им все чаще нужен не только продукт, но и команда, которая проведет пилот, свяжет новую систему с действующими и останется рядом после запуска. ICL Soft, одна из крупнейших ИТ-компаний Татарстана, давно работает с крупными заказчиками и хорошо понимает их инфраструктуру. Действуя совместно мы сможем значительно упростить реализацию проектов перехода для каждого конкретного предприятия, и поможем как проверить все возможные гипотезы, так и довести новые системы до стадии промышленной эксплуатации», – отметил Арсен Благов, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье».

«Наши заказчики – крупные промышленные компании и государственные организации – ждут от импортозамещения предсказуемого результата: новая система должна работать с теми данными и сервисами, которые у них уже есть. Продукты "Лукоморья" решают задачи, с которыми мы часто сталкиваемся в проектах, – от сервисного управления до проектного офиса. Для заказчиков это сокращает путь от первого знакомства с продуктом до получения надежно работающей системы в периметре своей организации», – сказал Ринат Хабибуллин, генеральный директор ICL Soft.