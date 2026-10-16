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ICL Services расширила сервис по построению отказоустойчивых гибридных ИТ-инфраструктур

Продуктово-сервисная компания ICL Services объявила о расширении комплекса услуг по построению отказоустойчивых ИТ-сред и защиты корпоративных систем. Сервисы разработаны с учетом текущих инфраструктурных рисков российских предприятий и ориентированы на крупный бизнес и компании с критической информационной инфраструктурой. Об этом CNews сообщил представители ICL Services.

Решения от ICL Services позволят компаниям не прерывать бизнес-процессы во время отказа любого физического компонента или самого дата-центра. При инциденте нагрузка будет мгновенно перераспределяться на резервные площадки, а рабочие мощности - разворачиваться в новой облачной или наземной инфраструктуре, возвращая ИТ-инфраструктуру в исходное состояние.

«На фоне участившихся инфраструктурных инцидентов на рынке дата-центров мы фиксируем зрелый запрос со стороны крупного бизнеса на превентивную защиту. Наша целевая аудитория — компании, которые не ждут наступления критического сбоя, а готовы к поэтапному и быстрому усилению цифровой устойчивости прямо сейчас. Мы предлагаем рынку концепцию "антихрупкости", при которой в течение двух-трех месяцев формируется обновленная ИТ-инфраструктура, исходя из бизнес-задач, а не технических ограничений. По итогу наши заказчики получат инфраструктуру, которая выдержит сбои, план восстановления отказоустойчивости и дорожную карту трансформаций», — сказал руководитель направления по Инфраструктуре и ЦОД ICL Services Анатолий Третьяков.

Технологическая основа сервиса включает в себя проектирование гибридных и мультиоблачных сред на базе инфраструктуры ведущих российских провайдеров, а также развертывание независимых on-premises решений внутри защищенного периметра заказчика. Эксперты ICL Services берут на себя полный цикл работ «под ключ», от проведения экспресс-аудита текущей DRP-стратегии и резервного копирования, до настройки непрерывной репликации данных и долгосрочного управления изменениями.

Узнать о сервисе подробнее и получить консультацию можно на сайте компании ICL Services.

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