Компания «ICL Техно» представила прототип планшета на базе доверенной ОС «Аврора»

Российский производитель вычислительной техники «ICL Техно» впервые продемонстрировал прототип планшета ICL RayPad S1150 на базе отечественной операционной системы «Аврора», разработанной специалистами компании «Открытая мобильная платформа». Об этом CNews сообщили представители ICL.

Устройство предназначено для корпоративного использования, ориентировано на офисных и банковских сотрудников, а также на образовательные организации. Это позволит удовлетворить растущий спрос на отечественные мобильные решения на базе доверенной ОС «Аврора».

Работы по портированию операционной системы на российский планшет выполнены в рамках партнерства «ICL Техно» и «Открытой мобильной платформы», соглашение о котором было подписано в мае 2026 г.

Планшет ICL RayPad S1150 включен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Подходит для использования в образовательной сфере, госсекторе, на производствах и т.д. Устройство обладает сенсорным экраном диагональю 10,95 дюйма с разрешением 2000х1200 пикселей. Оперативная память устройства составляет до 8 ГБ, а постоянная память до 256 ГБ.

ОС «Аврора» – это отечественная операционная система для широкого спектра устройств, предназначенная для решения корпоративных задач, цифровой трансформации предприятий и обеспечения информационной безопасности бизнес-процессов. Операционная система имеет сертификацию ФСТЭК (А4/УД4) и ФСБ России (АК3/КС3), что подтверждает возможность ее использования на объектах критической информационной инфраструктуры и в других значимых информационных системах. Устройства с сертифицированной версией операционной системы «Аврора» полностью соответствуют требованиям и мерам защиты приказа ФСТЭК России №117.