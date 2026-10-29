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ICL Services и «ЭлектроОптима» заключили технологическое партнерство

Продуктово-сервисная компания ICL Services и производитель электротехнического оборудования и подстанций «ЭлектроОптима» подписали меморандум о технологическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

Сотрудничество в рамках меморандума заложит основу для создания передовых ИИ-практик в машиностроении и электротехнической сфере, способствуя укреплению технологического суверенитета российских производственных предприятий.

Технологическое партнерство компаний будет направлено на повышение качества, надежности и безопасности используемых «ЭлектроОптима» решений на основе искусственного интеллекта, закрывающих широкий спектр бизнес‑потребностей. Это позволит предприятию автоматизировать и ускорить ключевые процессы — от подготовки коммерческих предложений для заказчиков до разработки конструкторской документации, а также повысить общую производительность завода.

Также в рамках сотрудничества предполагается организация компаниями совместных мероприятий и участие в них – отраслевых конференций, круглых столов и обучающих программ, направленных на обмен опытом, передовыми практиками и отраслевой экспертизой применения ИИ.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

«Это знаковое партнерство двух сильных татарстанских компаний, объединивших усилия ради цифровизации реального сектора экономики. Сейчас предприятие масштабируется огромными темпами, и классических подходов расширения штата уже недостаточно. Внедрять искусственный интеллект нужно там, где процессы уже идеально выстроены, поэтому наше сотрудничество начинается с глубокого аудита и формирования четкой дорожной карты внедрения умных технологий для партнера», — сказала Диляра Сафина, заместитель руководителя направления разработки ICL Services.

«Подписание меморандума является значимым этапом в развитии стратегического сотрудничества и важным вкладом в укрепление технологического суверенитета отечественной электротехнической отрасли. Объединение профессиональных компетенций в области электротехники и современных технологий ИИ создает дополнительные возможности для разработки инновационных решений, отвечающих актуальным требованиям рынка и обладающих высоким экспортным потенциалом. В числе наших приоритетных задач — внедрение ИИ в конструкторскую деятельность, повышение эффективности инженерных процессов и сокращение сроков подготовки технических решений для заказчиков. Рассчитываем, что достигнутые договоренности позволят уже в ближайшие месяцы перейти к реализации конкретных проектов и получить первые практические результаты сотрудничества. Я убежден, что интеграция передовых цифровых технологий в производственные и инженерные процессы станет одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности нашего предприятия и дальнейшего развития отечественной электротехнической промышленности», — сказал Тимур Залалдинов, коммерческий директор ООО «ЭлектроОптима».

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