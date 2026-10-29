ICL Services и «ЭлектроОптима» заключили технологическое партнерство

Продуктово-сервисная компания ICL Services и производитель электротехнического оборудования и подстанций «ЭлектроОптима» подписали меморандум о технологическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

Сотрудничество в рамках меморандума заложит основу для создания передовых ИИ-практик в машиностроении и электротехнической сфере, способствуя укреплению технологического суверенитета российских производственных предприятий.

Технологическое партнерство компаний будет направлено на повышение качества, надежности и безопасности используемых «ЭлектроОптима» решений на основе искусственного интеллекта, закрывающих широкий спектр бизнес‑потребностей. Это позволит предприятию автоматизировать и ускорить ключевые процессы — от подготовки коммерческих предложений для заказчиков до разработки конструкторской документации, а также повысить общую производительность завода.

Также в рамках сотрудничества предполагается организация компаниями совместных мероприятий и участие в них – отраслевых конференций, круглых столов и обучающих программ, направленных на обмен опытом, передовыми практиками и отраслевой экспертизой применения ИИ.

«Это знаковое партнерство двух сильных татарстанских компаний, объединивших усилия ради цифровизации реального сектора экономики. Сейчас предприятие масштабируется огромными темпами, и классических подходов расширения штата уже недостаточно. Внедрять искусственный интеллект нужно там, где процессы уже идеально выстроены, поэтому наше сотрудничество начинается с глубокого аудита и формирования четкой дорожной карты внедрения умных технологий для партнера», — сказала Диляра Сафина, заместитель руководителя направления разработки ICL Services.

«Подписание меморандума является значимым этапом в развитии стратегического сотрудничества и важным вкладом в укрепление технологического суверенитета отечественной электротехнической отрасли. Объединение профессиональных компетенций в области электротехники и современных технологий ИИ создает дополнительные возможности для разработки инновационных решений, отвечающих актуальным требованиям рынка и обладающих высоким экспортным потенциалом. В числе наших приоритетных задач — внедрение ИИ в конструкторскую деятельность, повышение эффективности инженерных процессов и сокращение сроков подготовки технических решений для заказчиков. Рассчитываем, что достигнутые договоренности позволят уже в ближайшие месяцы перейти к реализации конкретных проектов и получить первые практические результаты сотрудничества. Я убежден, что интеграция передовых цифровых технологий в производственные и инженерные процессы станет одним из ключевых факторов повышения конкурентоспособности нашего предприятия и дальнейшего развития отечественной электротехнической промышленности», — сказал Тимур Залалдинов, коммерческий директор ООО «ЭлектроОптима».