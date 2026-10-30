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«Ред Софт» и ICL Services договорились о стратегическом партнерстве

Российский разработчик программного обеспечения «Ред Софт» и продуктово-сервисная компания ICL Services подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Об этом CNews сообщил представитель ICL Services.

Как отмечено в тексте соглашения, ключевой целью партнерства «Ред Софт» и ICL Services становится содействие росту привлекательности российского программного обеспечения. Компании договорились об участии, организации и проведении совместных мероприятий от региональных семинаров до международных симпозиумов и выставок. Партнерство компаний призвано ускорить цифровую трансформацию российских заказчиков.

«Сотрудничество с ICL Services – это пример эффективного взаимодействия разработчика и интегратора, основанный на зрелом и выверенном подходе. Мы знаем, что рынок прошел определенный путь проб и ошибок, и сегодня крупные заказчики как никогда нуждаются в надежных, ответственных партнерах, способных обеспечить стабильный результат. ICL Services, обладая колоссальным опытом миграций, осознанно выбрали курс на долгосрочное и предсказуемое развитие, и мы рады быть их технологическим фундаментом в этом процессе. Подписанное сегодня соглашение позволит объединить усилия в проектной плоскости и реализовывать комплексные проекты импортозамещения», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Соглашение базируется на многолетнем опыте практического взаимодействия компаний. ICL Services, выступая в роли системного интегратора, берет на себя задачи заказчиков по миграции ИТ-инфраструктуры на отечественные решения – от обследования и проектирования до внедрения, миграции и дальнейшего сопровождения. Такой подход позволяет проводить переход поэтапно и учитывать особенности существующей ИТ-среды заказчика.

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В совместных проектах «Ред Софт» традиционно выступает ключевым технологическим партнером ICL Services. В частности, речь идет о проектах по внедрению российских операционных систем под конкретные сценарии использования, платформ виртуализации для построения отказоустойчивой, масштабируемой и импортонезависимой ИТ-инфраструктуры и других решений разработчика. Отдельное направление сотрудничества – комплексная миграция с продуктов Microsoft на экосистему «Ред Софт». Таким образом, продукты вендора становятся фундаментом для построения защищенных и независимых ИТ-сред.

«Для заказчиков переход на отечественное ПО сегодня – это уже не задача по замене отдельных продуктов, а комплексная трансформация ИТ-инфраструктуры. Здесь особенно важны совместимость решений, корректная миграция приложений и данных и возможность обеспечить стабильную работу сервисов на всех этапах проекта. Партнерство с «Ред Софт» позволяет нам объединить технологическую экспертизу разработчика с компетенциями ICL Services в системной интеграции и миграции. Это позволит сократит сроки пилотирования, внедрения и создания предсказуемых дорожных карт импортозамещения», – отметил Руслан Вагизов, заместитель генерального директора ICL Services.

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