Регина Ахметзянова возглавила «ICL Системные Технологии»: новая стратегия с фокусом на кибербезопасности и искусственном интеллекте

«ICL Системные Технологии» объявила о назначении Регины Ахметзяновой на должность генерального директора. Ранее Регина занимала пост заместителя генерального директора по оказанию сервисов в ICL Soft, где отвечала за развитие сервисных направлений и выстраивание долгосрочных отношений с ключевыми клиентами. Об этом CNews сообщили представители ICL Soft.

Новый этап в руководстве компании открывает возможности для усиления экспертизы «ICL Системные Технологии» в критически важных для рынка направлениях — системной интеграции, информационной безопасности и сетевых решений. Глубокое понимание потребностей крупного бизнеса в различных отраслях позволит компании предлагать наиболее эффективные и адаптированные решения. Этот опыт станет фундаментом для развития продуктовой стратегии, ориентированной на реальные задачи клиентов.

Важным стратегическим преимуществом станет синергия с ICL Soft. Экспертиза компании в области искусственного интеллекта позволит объединить усилия двух подразделений для создания передовых решений в сфере информационной безопасности. Совместная работа откроет возможности для внедрения алгоритмов машинного обучения в системы обнаружения и предотвращения кибератак, разработки интеллектуальных инструментов мониторинга угроз и автоматизации реагирования на инциденты. Такой подход даст возможность выводить на рынок продукты, сочетающие высокую степень защиты с интеллектуальной адаптивностью к меняющимся условиям цифровой среды.

«ICL Системные Технологии» — многопрофильная компания, чьи компетенции охватывают широкий спектр ИТ‑решений для бизнеса и госсектора. Помимо кибербезопасности, ключевыми направлениями деятельности являются системные решения ИТ-инфраструктуры и инженерные системы. Компания работает с заказчиками из разных отраслей — разрабатывает защищенные ИТ‑инфраструктуры для крупного бизнеса и создает специализированные решения для государственного сектора.

Опыт Регины в управлении сервисными проектами и глубокое понимание отраслевой специфики позволят усилить позиции компании сразу по нескольким направлениям. В сфере информационной безопасности это особенно актуально в условиях роста числа киберугроз и ужесточения требований к защите данных. Более тесная интеграция между R&D‑подразделениями и сервисными командами ускорит вывод на рынок инновационных продуктов, а повышение прозрачности и надежности ИТ‑решений укрепит доверие клиентов.

Регина Ахметзянова более 10 лет работает в ИТ‑сфере, из них несколько лет — в структуре ICL. На позиции заместителя генерального директора по оказанию сервисов ICL Soft она курировала развитие портфеля сервисных услуг, включая поддержку сложных инфраструктурных проектов. Под ее руководством внедрялись практики управления качеством и непрерывности ИТ‑сервисов, выстраивались партнерские программы с вендорами и интеграторами, а также расширялась экспертиза команды в области облачных решений и гибридных инфраструктур. Ее опыт работы с крупными заказчиками из разных отраслей позволил сформировать четкое представление о том, какие технологии и сервисы наиболее востребованы на рынке.

«Для меня большая честь возглавить «ICL Системные Технологии» на этапе, когда технологии кибербезопасности становятся не просто трендами, а базовыми требованиями к ИТ‑инфраструктуре любого бизнеса, — сказала Регина Ахметзянова. — Наша цель — не просто следовать этим трендам, а формировать их: создавать решения, которые предугадывают угрозы и автоматизируют рутину, освобождая ресурсы для стратегических задач. Учет специфики отраслей — от промышленности до FMCG — критически важен: каждое предприятие имеет уникальные вызовы, и наши продукты должны отвечать этим запросам точечно. Синергия с экспертизой ICL SOFT в области ИИ даст нам возможность вывести защиту данных на принципиально новый уровень».

«Мы видим в назначении Регины стратегический шаг. Глубокое понимание потребностей крупного бизнеса из разных отраслей позволит нам создавать решения, которые не просто соответствуют отраслевым стандартам, а опережают их. Объединение компетенций «ICL Системные Технологии» и ICL Soft в сфере ИИ и кибербезопасности — это ключ к созданию продуктов нового поколения. Это особенно важно в эпоху, когда доверие к технологиям определяется их надежностью и интеллектуальностью», — сказал Виктор Мясников, директор по продуктовой и заказной разработке ICL Soft.

В рамках новой стратегии «ICL Системные Технологии» планирует не только расширить линейку продуктов и улучшить качество сервиса, но и углубить отраслевую специализацию. Компания намерена усилить работу с исследовательскими центрами в сфере ИИ и защиты данных, а также развивать партнерские программы с отраслевыми лидерами для создания комплексных решений под конкретные бизнес‑задачи. Особое внимание будет уделено проектам по цифровой трансформации промышленных предприятий и обеспечению киберустойчивости в фармацевтике.