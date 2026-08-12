ICL Services создала автоматизированную систему эконадзора на базе дроншеринга

Команда продуктово-сервисной компании ICL Services за четыре месяца реализовала проект по реинжинирингу процессов экологического надзора Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Проект выполнен по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова и направлен на внедрение беспилотных авиационных систем (БАС) в контрольно-надзорную деятельность ведомства с переходом на 100-процентную роботизацию государственных функций. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

В основе решения – платформа DroneXpress, которая взаимодействует с разными типами беспилотных технологий и автоматизирует весь цикл надзора: от планирования полета и получения необходимых согласований до обработки данных, выявления нарушений и подготовки проектов постановлений о правонарушении. Платформа формирует доверенную цифровую среду, обеспечивая прозрачность всех операций и безопасное хранение пространственных данных.

Апробация платформы осуществлялась на четырех сценариях применения БАС: выявление мест несанкционированного размещения отходов, контроль лицензионных участков недропользования, обследование водных объектов на предмет соблюдения режима водоохранных зон и выявление завалов в руслах рек.

«Для реинжиниринга процессов экологического надзора заказчику достаточно было оцифровать свой административный регламент на платформе DroneXpress, описать объекты контроля и задать параметры полётов. Далее наша платформа работала автономно, детектировала нарушения с точностью до 5 сантиметров и сформировала проекты документов для возбуждения административно-правовых дел», – сказала руководитель продуктового офиса ICL Services Валентина Кулагина.

Общая площадь обследованных территорий превысила 44 кв. км. Демонстрационные полеты, проведенные в апреле-мае текущего года доказали эффективность выбранных моделей беспилотной авиации. Во время полетов беспилотники выполняли аэрофотосъемку, а полученные материалы (30 тыс. фотографий) автоматически обрабатывались в платформе DroneXpress с применением технологий искусственного интеллекта.

«Сегодня ценность подобных проектов заключается не в самом факте использования дронов. Платформа создает новую ценность для государственных заказчиков, они приобретают не «железо» и не факт полета, не какие-то фрагменты снимков, они приобретают готовый, верифицированный результат по итогам мониторинга, надзора или инспекции. Именно эту задачу решает платформа DroneXpress», – сказала Валентина Кулагина.

По итогам пилотного проекта использование DroneXpress подтвердило возможность расширить охват экологического надзора без увеличения штата инспекторов, сократить сроки обработки данных и практически полностью исключить ручные операции. Решение может быть масштабировано для эффективного выполнения государственных функций на любые отрасли экономики, где востребованы беспилотные технологии и автоматизированная обработка данных.