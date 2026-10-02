Российская компьютерная мышь включена в Реестр Минпромторга

«ICL Техно», российский производитель вычислительной техники, объявляет о включении мыши ICL в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Событие подтверждает отечественное происхождение продукта и его полное соответствие критериям локализации. Об этом CNews сообщили представители «ICL Техно».

Модель представляет собой оптическую проводную мышь эргономичной формы. Устройство имеет пластиковый корпус и симметричный дизайн, подходящий для обеих рук.

«Включение нашей мыши в реестр Минпромторга — важный шаг к технологическому суверенитету в сегменте офисной периферии. Государственные и корпоративные заказчики смогут получить отечественные компьютерные мыши, соответствующие всем требованиям качества», — сказал Ильдар Вагизов, коммерческий директор «ICL Техно».

Помимо выполнения требований регулятора, устройство отличается высокой точностью позиционирования и износостойкими переключателями, что делает его оптимальным решением для массового оснащения ведомственных офисов и образовательных учреждений. Устройства будут доступны к продаже в четвертом квартале этого года.

Ранее был получен реестр на клавиатуру ICL. Теперь заказчикам доступен комплект российской мыши и клавиатуры.