Разделы

Бизнес Кадры
|

«ICL Инженерный центр» и «ИТ-парк» подписали соглашение для продвижения инженерных профессий в Татарстане

Состоялось подписание соглашения между «ICL Инженерным центром», входящим в группу компаний ICL, и технопарком в сфере высоких технологий «ИТ-парк». Соглашение направлено на развитие и продвижение инженерных профессий в регионе, что является важным шагом к созданию высококвалифицированного кадрового потенциала для цифровой экономики Татарстана.

В условиях стремительного технологического прогресса потребность в инженерах и специалистах в области информационных технологий становится все более актуальной. Подписанное соглашение предполагает совместные инициативы, направленные на обучение и подготовку молодежи, а также на популяризацию инженерных специальностей среди студентов и школьников.

В рамках сотрудничества «ICL Инженерный центр» и «ИТ-парк» планируют организовать различные мероприятия, такие как семинары, конкурсы и акселерационные программы, которые позволят молодым специалистам получить практические навыки и знания от экспертов отрасли. Кроме того, стороны будут работать над созданием образовательных программ, соответствующих современным требованиям рынка труда.

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации
Цифровизаци\

«Подписание соглашения с «ICL Инженерным центром» – стратегически важный шаг для развития инженерного потенциала Татарстана. Объединяя экспертизу ICL и инфраструктурные возможности «ИТ-парка», мы создаем комплексную экосистему подготовки технических специалистов – от профориентации школьников до специализированных программ для студентов и молодых профессионалов. Наше сотрудничество сделает инженерные профессии более доступными и привлекательными для молодежи, обеспечивая практическими навыками для решения реальных задач цифровой экономики и укрепляя технологический суверенитет России», — сказал Руслан Власов, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк».

«Мы уверены, что сотрудничество с ИТ-парком станет важным шагом в развитии инженерных профессий в нашем регионе. Совместными усилиями мы сможем вдохновить новое поколение специалистов и помочь им реализовать свой потенциал в области высоких технологий», — отметил Рим Халитов, руководитель «ICL Инженерный центр».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Россия полностью обеспечит себя химикатом, нужным для производства электроники

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

В разработчике главной российской СУБД грандиозные перестановки. Основателя передвинули с поста гендиректора

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Назван самый опасный троян для российских пользователей Android. Он крадет деньги через SMS

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще