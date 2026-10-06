ICL Services и АБП2Б объявляют о начале партнерства в области информационной безопасности

Продуктово-сервисная компания ICL Services и российский разработчик ИБ-решений АБП2Б заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство будет направлено на реализацию совместных проектов, защиту корпоративных данных и помощь российскому бизнесу в переходе на импортонезависимые технологии защиты информации. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

В рамках сотрудничества ICL Services дополнит продуктами АБП2Б свой портфель сервисов по информационной безопасности. Это позволит предложить заказчикам зрелые отечественные решения, закрывающие ИБ-задачи российских предприятий, от безопасного удаленного администрирования инфраструктуры до защищенного управления корпоративными учетными данными и паролями.

«В современных реалиях устойчивость бизнеса напрямую зависит от надежности его киберзащиты. Объединяя усилия с АБП2Б, мы даем российскому рынку проверенные технологии и экспертизу, которые помогут компаниям эффективно справляться с актуальными вызовами в сфере ИБ», – сказал руководитель центра ИБ-экспертизы ICL Services Алексей Морозков.

«Я всегда рад новым партнерам — особенно когда речь идет о лидерах ИТ-рынка, близких нам по духу и философии бизнеса. Учитывая общий фокус на синергию, людей как главный актив и непрерывное совершенствование, я уверен, что у нас получится долгосрочное, взаиморазвивающее и взаимоприбыльное сотрудничество», – сказал Вячеслав Макович, директор по развитию АБП2Б.



