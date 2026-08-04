Разделы

Техника Импортонезависимость
|

Российская клавиатура включена в Реестр Минпромторга

«ICL Техно», российский производитель вычислительной техники, объявляет о включении клавиатуры ICL в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители «ICL Техно».

Внесение устройства в перечень Министерства промышленности и торговли России является официальным подтверждением того, что продукт произведен на территории России.

«Включение нашей клавиатуры в реестр Минпромторга — это закономерный результат планомерной работы по импортозамещению и локализации. Мы доказали, что способны выпускать периферию на российских мощностях, а заказчики могут выбирать ее при оснащении рабочих мест», — отметил Ильдар Вагизов, коммерческий директор «ICL Техно».

klaviatura.jpg

«ICL Техно»
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект
Всеобщее благоденствие, робокоммунизм или цифровой фашизм? К каким сценариям человечество ведет искусственный интеллект цифровизация

Модель представляет собой полноразмерную проводную клавиатуру с цифровым блоком. Устройство имеет пластиковый корпус. Длина комплектного кабеля — 1,8 метров.

Помимо выполнения требований регулятора, устройство отличается эргономичным дизайном, а также повышенным ресурсом нажатий, что делает его оптимальным решением для массового оснащения ведомственных офисов и образовательных учреждений. Устройства будут доступны к продаже в III квартале 2026 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews оценивает объем российского ИТ-рынка в 2025 г. в ₽ 3,55 трлн

Создатель знаменитого российского Linux купил полсотни разработчиков суверенной СУБД «Персей»

Анатомия страха. Возможен ли технологический суверенитет ИТ-инфраструктуры без потери управляемости?

Россиян не пускают к собственным деньгам. Сайты банков перестали открываться в Chrome, Opera, Safari и Firefox

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом

Создатели российской атомной бомбы построят установки для производства чипов на замену американским и японским

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор монитора MSI PRO MAX 271PHW E14: практичность и визуальный комфорт

Как подготовить смартфон к отпуску: советы ZOOM

Обзор Hyundai H-LED55BU7011: доступный 4K-телевизор для домашнего кинотеатра

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще