Российская клавиатура включена в Реестр Минпромторга

«ICL Техно», российский производитель вычислительной техники, объявляет о включении клавиатуры ICL в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Об этом CNews сообщили представители «ICL Техно».

Внесение устройства в перечень Министерства промышленности и торговли России является официальным подтверждением того, что продукт произведен на территории России.

«Включение нашей клавиатуры в реестр Минпромторга — это закономерный результат планомерной работы по импортозамещению и локализации. Мы доказали, что способны выпускать периферию на российских мощностях, а заказчики могут выбирать ее при оснащении рабочих мест», — отметил Ильдар Вагизов, коммерческий директор «ICL Техно».

Модель представляет собой полноразмерную проводную клавиатуру с цифровым блоком. Устройство имеет пластиковый корпус. Длина комплектного кабеля — 1,8 метров.

Помимо выполнения требований регулятора, устройство отличается эргономичным дизайном, а также повышенным ресурсом нажатий, что делает его оптимальным решением для массового оснащения ведомственных офисов и образовательных учреждений. Устройства будут доступны к продаже в III квартале 2026 г.