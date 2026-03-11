В ICL Soft — новые назначения: Регина Ахметзянова заняла пост заместителя генерального директора по оказанию сервисов

В ICL Soft произошли кадровые изменения: Регина Ахметзянова назначена на должность заместителя генерального директора по оказанию сервисов. Ранее она возглавляла департамент ИТ‑ и бизнес‑сервисов компании, где отвечала за развитие сервисных решений и выстраивание эффективных процессов взаимодействия с клиентами. Об этом CNews сообщили представители ICL Soft.

На новой позиции Регина сосредоточится на масштабировании портфеля сервисов ICL Soft, повышении их качества и доступности для партнеров и заказчиков. В числе ключевых задач — развитие клиентского опыта и персонализация сервисных предложений, внедрение ИТ‑решений для автоматизации и оптимизации бизнес‑процессов клиентов, укрепление партнерской экосистемы и расширение спектра совместных проектов, а также повышение скорости и гибкости реагирования на запросы рынка.

В рамках назначения под руководством Регины будут развиваться сервисы комплексной технической поддержки. Команда сосредоточится на выстраивании эффективной коллаборации с коллегами из департамента технической мобильной поддержки (ТМС), чтобы обеспечить быструю и качественную реакцию на запросы клиентов. В рамках этой задачи Алексей Калабин переходит в ТМС на должность руководителя департамента, а на место Алексея на позицию руководителя департамента ИТБС выходит Татьяна Дусмухамедова (ранее работала руководителем отдела BPO). Вместе специалисты сделают поддержку быстрее и прозрачнее: удаленная команда будет оперативно диагностировать проблемы, а выездные специалисты — устранять их на месте.

Оптимизация внутренних процессов ускорит внедрение и поддержку решений, что позволит клиентам быстрее достигать своих бизнес‑целей. Компания сможет оперативнее адаптировать сервисы под специфику бизнеса клиентов, предлагая более гибкие и релевантные решения. Усиление сервисной команды укрепит долгосрочные отношения и откроет возможности для реализации более сложных и масштабных совместных проектов.

«Для меня это новый этап и большая ответственность. За годы работы в департаменте ИТ‑ и бизнес‑сервисов мы накопили значительный опыт, выстроили процессы, которые доказали свою эффективность. Теперь наша задача — масштабировать эти наработки, сделать сервисы ICL Soft еще более клиентоцентричными и технологичными. Мы хотим, чтобы партнеры видели в нас не просто поставщика услуг, а надежного стратегического союзника, способного решать самые амбициозные задачи», — сказала Регина Ахметзянова, заместитель генерального директора по оказанию сервисов ICL Soft.