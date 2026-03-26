Новый российский планшет внесен в Реестр Минпромторга

Российская компания «ICL Техно» объявила о включении своего планшета в реестр российской промышленной продукции, подтвердив таким образом качество и локализацию продукта. Благодаря своим техническим характеристикам планшет ICL RayPad S1150 подходит для использования в образовательной сфере, госсекторе, на высокотехнологичных производствах и т. д. Об этом CNews сообщили представители «ICL Техно».

Планшет обладает ярким сенсорным экраном диагональю 10,95 дюйма с разрешением 2000×1200 пикселей. Оперативная память устройства составляет до 8 ГБ, а постоянная память до 256 ГБ.

Среди особенностей модели — наличие высококачественных камер: основной камеры на 13 МП и фронтальной на 8 МП, поддерживающих съемку фото и видео. Разнообразные порты позволяют подключать к планшету всевозможные устройства. Опционально доступны защитный чехов, стилус и подключаемая клавиатура.

«Мы рады видеть результат нашей работы — отечественный планшет, ориентированный на корпоративных и государственных заказчиков, которым важны надежность и функциональность», — сказал Ильдар Вагизов, коммерческий директор «ICL Техно».