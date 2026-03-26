Новый российский планшет внесен в Реестр Минпромторга

Российская компания «ICL Техно» объявила о включении своего планшета в реестр российской промышленной продукции, подтвердив таким образом качество и локализацию продукта. Благодаря своим техническим характеристикам планшет ICL RayPad S1150 подходит для использования в образовательной сфере, госсекторе, на высокотехнологичных производствах и т. д. Об этом CNews сообщили представители «ICL Техно».

Планшет обладает ярким сенсорным экраном диагональю 10,95 дюйма с разрешением 2000×1200 пикселей. Оперативная память устройства составляет до 8 ГБ, а постоянная память до 256 ГБ.

Среди особенностей модели — наличие высококачественных камер: основной камеры на 13 МП и фронтальной на 8 МП, поддерживающих съемку фото и видео. Разнообразные порты позволяют подключать к планшету всевозможные устройства. Опционально доступны защитный чехов, стилус и подключаемая клавиатура.

«Мы рады видеть результат нашей работы — отечественный планшет, ориентированный на корпоративных и государственных заказчиков, которым важны надежность и функциональность», — сказал Ильдар Вагизов, коммерческий директор «ICL Техно».

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/