ICL Services обеспечила централизованное управление кассовыми устройствами в российской сети гипермаркетов

Продуктово-сервисная компания ICL Services объявила о завершении проекта по развертыванию отечественной системы автоматизации развертывания, управления конфигурациями и обновлениями кассового оборудования «Колибри-ЦОД» в одной из крупнейших федеральных сетей гипермаркетов. Внедрение решения позволило ритейлеру полностью отказаться от зарубежного ПО и вывести контроль над критической ИТ-инфраструктурой на новый уровень.

Заказчиком проекта выступила розничная сеть, имеющая десятки тысяч сотрудников, более 200 магазинов и более 3,5 тыс. кассовых аппаратов по всей России. ИТ-инфраструктура компании территориально распределена по множеству объектов — от центрального офиса до сортировочных центров и магазинов. Перед командой ICL Services стояла задача импортозаместить устаревшую западную платформу мониторинга без потери функциональности.

В ходе проекта специалисты установили и настроили серверную часть «Колибри-ЦОД» на двух площадках заказчика и подключили к системе более 150 единиц оборудования. Система была интегрирована с корпоративной службой каталогов (LDAP) и системой Service Desk, что позволило автоматизировать передачу аварийных событий дежурным сменам. Особый акцент был сделан на настройку интеллектуальной обработки оповещений: специалисты создали гибкий регламент эскалации и настроили сценарии реагирования для исключения ложных срабатываний.

«Благодаря нашему проекту время установки системы на кассу сокращено с 1,5–2 часов до 30–50 минут, а обновление всех касс для гипермаркетов теперь занимает 4–6 рабочих дней вместо 30–45. «Колибри-ЦОД» позволяет в реальном времени отслеживать состояние оборудования, предотвращать аварии и вести детальную отчетность, — сказала Ирина Макарова, менеджер продукта. — На этом проекте мы еще раз убедились, что российское ПО способно не только полностью заместить западные аналоги, но и предложить более гибкие условия масштабирования под нужды крупного ритейла».