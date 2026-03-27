Цифровизация без бюджета: ICL Soft запускает бесплатный ИИ‑аудит для предприятий

Разработчик цифровых решений и поставщик ИТ‑услуг ICL Soft объявил о запуске программы ИИ‑аудита предприятий. Теперь промышленные, фармацевтические, FMCG и химические производства могут бесплатно заказать комплексную диагностику и получить дорожную карту внедрения искусственного интеллекта — без первоначальных инвестиций. В рамках ИИ‑аудита эксперты ICL Soft проведут глубокий анализ бизнес‑процессов предприятия и составят план оптимизации. Он поможет автоматизировать ключевые операции с помощью технологий ИИ и Big Data — и вывести производство на новый уровень эффективности. Об этом CNews сообщили представители ICL Soft.

Искусственный интеллект уже сегодня трансформирует работу российских предприятий. Предиктивное техобслуживание позволяет предсказывать отказы оборудования, минимизируя простои и затраты на ремонт. Алгоритмы машинного обучения оптимизируют цепочки поставок и управление запасами, точно прогнозируя спрос и исключая риск дефицита или излишков. Автоматизация рутины высвобождает кадровый ресурс для стратегических задач, позволяя сотрудникам сосредоточиться на развитии бизнеса. Наконец, анализ больших данных помогает выявлять скрытые резервы, повышать энергоэффективность и планомерно снижать операционные издержки.

«Запуск программы ИИ‑аудита — важный шаг в поддержке экономического развития Татарстана и его роли как драйвера роста экономики России в целом. Внедрение технологий ИИ на предприятиях региона позволит повысить их конкурентоспособность, создать новые рабочие места и увеличить вклад в ВВП страны. ICL Soft обладает глубокой экспертизой в области искусственного интеллекта и анализа больших данных — мы готовы помочь бизнесу раскрыть потенциал цифровых решений для устойчивого роста», — сказал Игорь Лакомов, руководитель ИИ-направления

По итогам аудита ICL Soft разработает вариант внедрения пилотных проектов, персонализированных под специфику предприятия. Если пилотные решения покажут свою эффективность, их можно будет адаптировать под разные задачи и масштабировать на другие участки и периметры производства. Подтверждением глубокой экспертизы компании в области ИИ и Big Data стал недавний запуск продукта для фармацевтической отрасли — ИИ-ассистента «ICL Аккорд». Решение помогает быстрее выводить новые лекарства на российский рынок: автоматизировать ключевые процессы подготовки и сопровождения регистрационных досье в соответствии с требованиями ЕАЭС.

ИИ-ассистент выполняет сразу несколько важных функций. Он проверяет все компоненты регистрационного досье, объединяет данные из разных источников и контролирует их полноту и согласованность. Система предупреждает о возможных рисках и помогает формировать ответы регулятору — в том числе на основе анализа предыдущих кейсов. Благодаря механизму самообучения точность ассистента растёт с каждым использованием, что последовательно повышает общую эффективность работы.

