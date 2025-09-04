Получите все материалы CNews по ключевому слову
Маруллин Дмитрий
Маруллин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 158 3
|ICL ГК 428 3
|Связь-безопасность ФГУП 15 2
|Broadcom - VMware 2437 2
|Veeam Software 322 1
|1С 8704 1
|Docsvision - ДоксВижн 1023 1
|Комос Групп 21 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12496 1
|Docsvision СЭД - ECM-система 242 1
|Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 292 1
|Microsoft Exchange - MS Exchange 1753 1
|Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3174 1
|Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3289 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152740 1
|Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 727 1
