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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200367
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Щербаков Максим

СОБЫТИЯ


01.09.2026 Индустриальный центр цифровизации «Айтеко» и ВолгГТУ запускают совместную подготовку ИТ-инженеров для промышленности 1
02.08.2016 «Связь-безопасность» провела модернизацию ИТ-инфраструктуры 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Щербаков Максим и организации, системы, технологии, персоны:

ICL ГК - ICL Group 505 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
Связь-безопасность ФГУП 15 1
Veeam Software 345 1
Broadcom - VMware 2617 1
Т1 Сервионика - Айтеко - ИЦЦ - Индустриальный центр цифровизации 7 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16397 2
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1713 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2061 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 519 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3223 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4489 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7943 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7195 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23050 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1848 1
Маруллин Дмитрий 5 1
Палашевский Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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