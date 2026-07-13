Ноутбук «ICL Техно» для работы с нейросетями включен в реестр Минпромторга
Компания «ICL Техно» сообщила о включении нового 17-дюймового ноутбука ICL RayBook P1712 в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Это событие является важным шагом в обеспечении технологического суверенитета и подтверждает высокий уровень локализации производства компании.
«Разработка ICL RayBook P1712 стала ответом на актуальный запрос рынка. Мы разработали универсальное устройство, которое одинаково хорошо подходит как для решения сложных инженерных задач и работы с нейросетями, так и для работы с 3D-моделями», — отметил Ильдар Вагизов, коммерческий директор «ICL Техно».
Ноутбук создан на базе процессора Intel Core i7-13650HX 13 поколения, оснащен дискретной видеокартой Nvidia GeForce RTX 5060 с 8 ГБ памяти и имеет два слота для оперативной памяти с возможностью расширения до 64 ГБ. Встроенная веб-камера имеет разрешение 2 мегапикселя, а корпус устройства выполнен из металла и пластика. Включение ICL RayBook P1712 в реестр Минпромторга РФ — это стимул для дальнейшего развития отечественного ИТ-рынка и возможность для российских заказчиков получить доступ к отечественным компьютерным технологиям.