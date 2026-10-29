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ICL Soft и DIS Group будут совместно развивать экспертизу и дата-платформу для аналитики реального времени и ИИ-агентов

ИТ-компании ICL Soft и DIS Group объявили об установлении партнерских отношений в целях продвижения на российском рынке интеллектуальной платформы управления данными AIDP, а также заключили соглашение, направленное на развитие практики и методологии управления данными для эпохи искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Соглашение сторон предусматривает сотрудничество в части повышения зрелости процессов и эффективности работы с данными у клиентов, совместную адаптацию и развитие решений для построения высокопроизводительных платформ управления данными на базе Селена Lakehouse и технологий искусственного интеллекта, а также построение инфраструктуры данных для обеспечения работы ИИ-агентов и аналитики реального времени.

ICL Soft — разработчик цифровых решений и поставщик ИТ‑услуг. Входит в группу компаний ICL. Компания специализируется на комплексной цифровизации предприятий, создает системы на основе искусственного интеллекта и Data Science — в том числе ИИ‑ассистентов, платформы аналитики и BI‑решения для управления на основе данных. Также ICL Soft оказывает услуги внедрения и сопровождения «» и аутсорсинга технической поддержки.

Ключевые направления деятельности компании: автоматизация производственных и бизнес‑процессов, внедрение и сопровождение корпоративных систем, заказная разработка и интеграция ПО, отраслевые решения, импортозамещение программного обеспечения. Клиентами ICL Soft являются лидеры фармацевтики, промышленности, финансов, логистики, FMCG, HoReCa и государственного сектора. Портфолио компании составляют проекты по цифровой трансформации, демонстрирующие устойчивые результаты внедрения решений.

«Сегодня ключевым фактором успеха ИИ‑проектов становится не сам алгоритм, а зрелость данных и инфраструктура, которая позволяет быстро, надежно и безопасно получать качественные результаты. Сотрудничество с DIS Group дает нам возможность усилить отраслевые решения и предложить клиентам готовые сценарии внедрения. Такой подход позволяет сократить сроки и повысить предсказуемость результатов для бизнеса», — сказал Ринат Хабибуллин, генеральный директор ICL Soft.

DIS Group – аккредитованная ИТ-компания, один из ведущих российских центров компетенций в сфере управления данными, лидер в сегментах платформенных решений и средств управления данными, а также их загрузки.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Мы рады приветствовать ICL Soft в качестве партнера, который специализируется на Data Science, а также проектах цифровой трансформации и рассчитываем на долгосрочное и плодотворное сотрудничество, направленное на модернизацию дата-инфраструктуры и развитие практики управления данными в реальном времени в российских компаниях и организациях», — сказал Павел Лихницкий, генеральный директор DIS Group.

Дата-платформа AIDP построена на основе продуктов «Селена Lakehouse», «Юниверс Data Governance», «Юниверс MDM», «Датафлот Репликация», «ФормИТ ETL», «ФормИТ Data Quality», «ФормИТ Маскинг» и др. Все решения в составе AIDP входят в Единый реестр российского ПО.

«Стремительное развитие ИИ-технологий и кратный рост запросов на качественную и быструю аналитику данных требуют зрелого подхода управлению данными и использования современных платформ обработки данных. Платформа AIDP позволяет закрыть все потребности клиента от сбора и повышения качества данных, создания золотых записей справочников до обеспечения высокопроизводительных аналитических решений и предоставления качественного семантического слоя данных для точной, быстрой и безопасной ИИ-аналитики. Экспертиза ICL Soft поможет усилить эти преимущества путем формирования эффективных совместных решений, учитывающих отраслевые сценарии для клиентов», — сказал Кирилл Вихровский, коммерческий директор DIS Group.

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