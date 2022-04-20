«Ланит» подарил ГМИИ им. А.С. Пушкина Wi-Fi-оборудование

В 2021 г. руководство Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина (ГМИИ) обратилось к своему давнему технологическому партнеру с просьбой помочь обеспечить все основные здания музея беспроводным интернетом. «Ланит» откликнулся на запрос и подарил музею оборудование для полноценной Wi-Fi-сети. Важным условием сотрудничества был перенос устройств, которые раньше работали в ГМИИ, в другие филиалы музея для повторного использования. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Музей оснащен Wi-Fi с 2015 г. Оборудование уже устарело, по некоторым моделям производитель перестал обновлять программное обеспечение. Кроме того, из-за недостатка средств музей приобретал бюджетное оборудование, которое не предназначено для высоких нагрузок в корпоративном сегменте.

Современная и высокоскоростная Wi-Fi-сеть очень важна для музея, т.к. во многие помещения и залы невозможно провести структурированную кабельную систему из-за отсутствия кабель-каналов в старых зданиях. Wi-Fi используется для проверки валидности билетов посетителей при помощи мобильных считывателей, для работы точек продаж сувенирной продукции. Сеть помогает обеспечить работу мультимедийного оборудования в залах музея, загрузку аудиогидов, работу медиагидов с элементами дополненной реальности, проведение детских занятий. Wi-Fi требуется для организации онлайн- трансляций мероприятий, стримов, работы читального зала библиотеки музея.

«Ланит» предоставил музею 113 Wi-Fi-точек, четыре коммутатора, необходимые лицензии. Музей планирует охватить сетью Главное здание, Галерею искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, Отдел личных коллекций, Мемориальную квартиру С.Т. Рихтера, центр эстетического воспитания «Мусейон», мастерскую Э. Штейнберга. За счет нового оборудования скорость доступа в интернет значительно увеличится. Кроме того, сотрудники «Ланит» помогают музею оптимально разместить точки в залах, что позволит увеличить зону покрытия сети.

«Wi-Fi очень востребован в музее: мы имеем от 2000 до 5000 подключений к гостевому сегменту в месяц, в том числе несколько сотен с иностранных номеров. Нами было установлено только десять точек доступа в новом административном здании. Основная задача – установить оставшиеся точки в залах музея. Там имеются проблемы – текущие точки установлены не оптимально, плюс проблемы с креплениями, которые не совместимы друг с другом», – сказал Сергей Доброхотов, заместитель директора ГМИИ им. А.С. Пушкина по информационным технологиям.

«Wi-Fi-сеть в таком сложном объекте как музей является крайне интересной задачей. Из-за особенностей здания оборудование нельзя размещать там, где это было бы оптимальным, поэтому приходится придумывать различные пути решения. Совместно со специалистами музея план миграции был разработан так, чтобы внедрять новую сеть с постепенным переносом функциональности и без необходимости закрывать музей на длительное время для проведения работ», – отметил Никита Иванов, директор по развитию бизнеса CompTek (входит в группу «Ланит»).

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Ранее «Ланит» при поддержке компании Treolan подарил ГМИИ им. А.С. Пушкина партию ноутбуков. Техника закрыла горячие потребности сотрудников, работающих из дома. Ноутбуки были предоставлены экскурсоводам, научным сотрудникам, работникам региональной дирекции, маркетологам, сотрудникам финансового-экономического блока. Кроме того, «Ланит» поставил в музей оборудование, необходимое для организации безопасной удаленной работы. Получение сотрудниками надежного удаленного доступа ко всем внутренним цифровым ресурсам Пушкинского музея позволило, в частности, оперативно готовить новые онлайн-проекты и экскурсии.

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ГМИИ им. А.С. Пушкина – музейный комплекс, обладающий одним из крупнейших в России художественных собраний зарубежного искусства. Сегодня в его коллекции находится около 700 тыс. произведений разных эпох, начиная с Древнего Египта и античной Греции и заканчивая началом XXI века. К исключительным собраниям Музея можно отнести коллекцию французского искусства XIX–XX веков, являющуюся одной из самых известных в мире. С 2016 г. ГМИИ им. А.С. Пушкина реализует масштабный проект «Доступный музей», стратегический партнер направления – Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь».

«Ланит» – «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – более 14,1 тыс. человек.