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Эксперты ЛАНИТ на CNews Forum 2021 рассказали о новой роли цифровизации

«CNews Forum 2021: Информационные технологии завтра» состоялся 9 ноября 2021 г. в онлайн-формате при поддержке ЛАНИТ. Представители госструктур и ИТ-компаний обсудили, как бизнесу подготовиться к новым вызовам и представили ИТ-решения, которые могут в этом помочь.

Мероприятие состояло из двух частей: пленарной сессии с участием экспертов мирового уровня и тематических заседаний. Спикеры ЛАНИТ выступили в двух секциях «Цифровая трансформация» и «ИТ в банках».

Директор по консалтингу «Консист Бизнес Групп» Вячеслав Солопов представил доклад на тему «Цифровация трансформация: что не так». «Многие компании пытаются заменить автоматизацию цифровизацией, а потом удивляются, что затраты не окупаются. Однако невозможно провести цифровизацию, не трансформируя бизнес. Важно понимать, что если автоматизация приводит к сокращению затрат, материальных, технических, временных, то цифровизация предоставляет возможность выхода на новые рынки. Это отличный шанс, но руководство компании должно четко представлять, к чему стремиться, иначе цифровая трансформация окажется бесполезной», – отметил Солопов.

Руководитель отдела беспроводных решений CompTek Никита Иванов выразил убежденность, что любое внедрение современных технологий должно быть лишь инструментом, призванным помочь в достижении целей и удовлетворении потребностей отрасли. «Мы работаем с предприятиями добывающей отрасли, портово-погрузочных комплексов и крупных железнодорожных узлов. Наши задачи – увеличить производительность, повысить безопасность, сократить затраты заказчика или снизить риски, в том числе экологические. Осложняет работу то, что большинство предприятий расположены в отдаленных районах с неблагоприятными метеоусловиями. Как следствие, дорогостоящее оборудование часто выходит из строя. Увеличивается спрос на беспроводные решения, которые не требуют тяжелого проектирования и настройки, но при этом помогают обеспечить высокую производительность и контроль», – сказал Никита Иванов.

Руководитель практики ECM / CSP ЛАНИТ Денис Левинский в ходе работы секции «ИТ в банках» представил обзор по эволюции подходов к управлению корпоративным контентом в банках за последние годы, рассказал, какие требования в этой области формулируют бизнес- и ИТ-подразделения банков сегодня, а также объяснил, как новая концепция Content Services Platform и разработанная ЛАНИТ платформа CSP DocsHouse обеспечивают необходимую гибкость и адаптивность ИТ-систем, снижая стоимость владения и время реализации новых решений и сервисов для задач управления контентом банка.

С совместным кейсом выступили и технический директор компании «ЛАНИТ – Би Пи Эм» Олег Ефимов и исполнительный директор блока «Риски» корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка Денис Каушнян. Докладчики рассказали об основных архитектурных вызовах и составляющих решения, о том, какие подходы были использованы для построения бизнес-архитектуры и как блоку «Риски» в корпоративном кредитном процессе удалось ускорить Time-To-Market и Time-to-Deal при сохранении фокуса на качестве кредитного портфеля.

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