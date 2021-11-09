Эксперты ЛАНИТ расскажут о цифровизации экономики на CNews Forum 2021

«CNews Forum 2021: Информационные технологии завтра» в этом году пройдет в 14-й раз и состоится 9 ноября 2021 г. в онлайн-формате. ЛАНИТ традиционно выступит стратегическим партнером мероприятия.

Представители бизнеса, госструктур, ИТ-компаний, а также независимые эксперты и аналитики обсудят, как будет проходить информатизация экономики в ближайшие годы. Кроме того, площадка станет местом для презентации инновационных решений, подходов к решению ИТ-задач.

Эксперты ЛАНИТ выступят с докладами в двух секциях – «Цифровая трансформация» и «ИТ в банках». Директор по консалтингу компании «Консист Бизнес Групп» Вячеслав Солопов в своем выступлении рассмотрит, какие подходы сегодня работают в цифровой трансформации бизнеса, а какие – нет.

«Несколько лет назад началась большая дискуссия о возможностях цифры. Тогда многие говорили, что это способ решить большинство проблем и выход на новый технологический уклад. Сегодня есть возможность оценить, что уже свершилось, что еще в процессе, а что даже не началось, какие возможности еще есть, а какие – безвозвратно упущены», - говорит Вячеслав Солопов.

В этой же секции свое видение развития предприятий добывающей отрасли, портово-погрузочных комплексов и крупных железнодорожных узлов представит руководитель отдела беспроводных решений CompTek Никита Иванов.

«Экономические условия заставляют руководителей предприятий задумываться о цифровизации производств, добычи, транспортировки и других сфер промышленности. – отмечает спикер. – К сожалению, современные сервисы и приложения не всегда могут работать на старых, неадаптированных сетях, встречающихся, например, в портах, на карьерах или в шахтах. Поэтому мы наблюдаем все больший спрос на беспроводные решения, которые не требуют тяжелого проектирования и настройки, но при этом помогают обеспечить надежный контроль и высокую производительность».

На секции «ИТ в банках» с совместным кейсом выступят технический директор компании «ЛАНИТ – Би Пи Эм» Олег Ефимов и исполнительный директор блока «Риски» корпоративно-инвестиционного бизнеса Сбербанка Денис Каушнян. Докладчики поделятся опытом взаимодействия и расскажут об основных архитектурных вызовах и составляющих решения, о том, какие подходы были использованы для построения бизнес-архитектуры и как блоку «Риски» в корпоративном кредитном процессе удалось ускорить Time-To-Market и Time-to-Deal при сохранении фокуса на качестве кредитного портфеля.

Руководитель практики ECM / CSP ЛАНИТ Денис Левинский затронет тему смены технологических парадигм корпоративных ИТ-систем современного банка для задач управления контентом и перехода от традиционных монолитных архитектур, реализующих идею «всё сразу и всё в одном», к модульным решениям на базе микросервисной архитектуры. Спикер расскажет, как микросервисная архитектура обеспечивает необходимую заказчикам гибкость адаптации ИТ-систем к динамично меняющимся условиям бизнеса.

О группе компаний ЛАНИТ

ЛАНИТ – «ЛАборатория Новых Информационных Технологий» – ведущая в России и СНГ многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг, число которых неуклонно увеличивается за счет освоения передовых и наиболее востребованных технологий и решений. ЛАНИТ является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда ЛАНИТ – 14,1 тыс. человек.

Рейтинговым агентством RAEX ЛАНИТ признан лидером отечественного рынка информационных и телекоммуникационных технологий. По данным международной компании IDC, занимает первое место по объему выручки среди компаний, оказывающих ИТ-услуги в России. Входит в ТОП-100 лучших работодателей России, а также признана одной из самых популярных компаний у соискателей, по данным ежегодного рейтинга HeadHunter.