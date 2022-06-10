Comptek начинает продвижение решений Tongtech на российском рынке

Российский дистрибутор Comptek (входит в группу «Ланит») подписал соглашение о партнерстве с китайской компанией Tongtech. Она является производителем продуктов и решений в области информационной безопасности, доставки приложений, а также промежуточного программного обеспечения.

Продукты Tongtech обладают возможностью добавления собственной функциональности. Важно отметить опцию бесшовной миграции конфигураций и скриптов с существующих балансировщиков на Tong ADC, что обеспечивает непрерывность бизнеса заказчиков. Большое число партнеров компании, работающих в сфере финансов, энергетики, транспорта, общественных и правительственных учреждений, использует в своей деятельности продукты Tongtech. Решения бренда имеют широкую функциональность и технически не уступают лидерам рынка ADC в большинстве сценариев использования, отмечают в Tongtech.

Гибкие возможности по конфигурированию и администрированию системы, английский интерфейс настройки, наличие системы централизованного управления, техподдержка 24/7, доступность оборудования к заказу в России и продуманная ценовая политика – плюсы нового вендора.

Специалисты Comptek отмечают повышенный спрос на решения этого класса и видят задачу дистрибутора в том, чтобы оперативно предлагать партнерам новейшие технологии и собственную экспертизу для реализации сложных проектов.

«Оперативно реагировать на вызовы сегодняшнего дня, своевременно предоставлять партнерам максимально широкий спектр технологий и решений, а также квалифицированно и качественно поддерживать их в разработке проектов и последующем сопровождении поставляемых решений – всегда было и остается ценностями компании Comptek. Мы уже всесторонне изучили ADC от Tongtech в собственной лаборатории, убедились в его широком функционале, надежности и производительности и готовы к предстоящим пилотированиям решения в реальных инфраструктурах заказчиков. Однако балансировщиками сетевой нагрузки портфолио Tongtech не ограничивается. В Китае данный производитель известен благодаря их линейке промежуточного программного обеспечения. Набор инструментов от Tongtech позволяет обмениваться данными, сообщениями, файлами в сложных гетерогенных средах крупных компаний, где одновременно работает множество бизнес-приложений и требуется обеспечение синхронности и высокой скорости взаимодействия. Мы рассчитываем, что данное ПО также вызовет интерес у российских заказчиков», – сказал Сергей Попов, менеджер по развитию бизнеса Comptek.