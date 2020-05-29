НИИ «Масштаб» создал платформу виртуализации рабочих мест Veil VDI

НИИ «Масштаб» объявил о выпуске нового продукта Veil VDI для быстрого и экономичного развертывания рабочих мест.

Платформа виртуализации рабочих столов Veil VDI позволяет создавать рабочие столы пользователей в виртуальных машинах, размещенных на выделенных серверах, а не на привычных персональных компьютерах. Платформа подходит для широкого круга потребителей – от ритейла, банковской сферы, различных других организаций с филиальной структурой, а также для конструкторских бюро предприятий промышленности.

При данном типе развертывания ИТ-инфраструктуры рабочая среда пользователя (операционная система, данные, приложения) отделена от конкретного физического устройства (компьютера). Подключение к виртуальным рабочим столам осуществляется с недорогих и низкопроизводительных «тонких» клиентов.