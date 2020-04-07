Ростех запустил продажи виртуальных рабочих столов для удаленной работы

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех разработал полностью отечественную технологию для организации удаленной работы сотрудников. Новинка, получившая название VeiL VDI, предназначена для создания виртуальных рабочих столов со всей необходимой IT-инфраструктурой. Разработка позволяет организовать рабочие процессы, обеспечивает безопасность доступа в корпоративную сеть.

С помощью технологии, созданной специалистами НИИ «Масштаб» (входит в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех), рабочие столы пользователей создаются на выделенных серверах, а не на персональных компьютерах. В результате доступ ко всем данным и необходимому программному обеспечению может осуществляться дистанционно.

Подключение к виртуальным рабочим столам осуществляется с помощью бесплатных клиентских приложений для операционных систем Windows и Linux. Возможна также организация удаленной работы на основе доступных на рынке «тонких клиентов» ⎼ терминалов, не имеющих собственных вычислительных мощностей, ⎼ на базе как зарубежных, так и российских процессоров.

«В условиях пандемии вируса COVID-19 все больше компаний переводят своих сотрудников на удаленную работу. Однако отсутствие необходимой IT-инфраструктуры и использование незащищенных каналов связи создают риски незаконного доступа к корпоративным данным. Наши решения позволяют обеспечить эффективную удаленную работу сотрудников без снижения уровня информационной безопасности при обмене данными. Подобные технологии уже внедряются на предприятиях Госкорпорации Ростех и поставляются нашим корпоративным заказчикам», ⎼ отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

VeiL DVI может использоваться совместно с системой защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S. Такое сочетание даёт возможность взаимодействия независимо от места нахождения сотрудников и типа их абонентского оборудования (персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон). При этом сервер IVA AVES S обеспечивает конфиденциальность информационного обмена вплоть до уровня «совершенно секретно».

Новинка входит в экосистему продуктов VeiL, предназначенных для создания «облачной» IT-инфраструктуры предприятия. Это универсальное решение с полностью российским исходным кодом, производительность которого оптимизируется под конкретные задачи организации. Система обеспечивает непрерывность работы всех серверных служб, исключая потерю какой-либо информации при наличии отказов или сбоев аппаратной части.

Входящие в систему мобильные клиентские приложения для Android и iOS доступны в Google Play и AppStore. Также разработаны программные клиенты для операционных систем семейства Windows, Linux и Mac OS. Помимо этого, предлагается решение на базе технологии WebRTC.