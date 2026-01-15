Разделы

«Индид» представила Indeed PAM 3.3

Компания «Индид» представила новую версию Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) 3.3 — системы для управления доступом привилегированных пользователей. Ключевые обновления продукта призваны повысить безопасность доступа к веб-ресурсам, упростить управление сессиями и обеспечить гибкость при контроле доступа. Об этом CNews сообщили представители «Индид».

Наиболее значимые изменения, которые «Индид» внесла в Indeed PAM, направлены на повышение уровня безопасности доступа привиллегированных пользователей. Версия 3.3. была дополнена компонентом Web-Proxy, который предоставляет безопасный доступ к веб-приложениям напрямую через браузер без необходимости использования Microsoft RDS. Новый компонент развертывается на Linux-хостах и обеспечивает изолированную среду для работы с HTTPS-ресурсами. Открыть веб-ресурс пользователь может непосредственно из пользовательского интерфейса (User Console). При этом администратор получает возможность загрузить SSO-шаблон для автоматического заполнения учетных данных на целевом ресурсе. Такой подход обеспечивает удобный доступ без раскрытия пароля пользователю и одновременно поддерживает высокий уровень безопасности.

Еще одно новвоведение, реализованное в Indeed PAM 3.3, — компонент Web-терминал, позволяющий подключаться к RDP- и SSH-ресурсам напрямую из браузера. Теперь пользователям не требуется устанавливать специализированные клиентские приложения для получения доступа к удаленным рабочим столам и командной оболочке. Сессия через Web-терминал запускается непосредственно из User Console, что существенно упрощает процесс подключения к целевым системам и повышает удобство работы пользователей. Это особенно актуально для сценариев удаленной работы, например, при предоставления доступа подрядчикам.

Кроме этого, разработчик добавил в консоль управления Indeed PAM (Management Console) информационную панель (дашборд). Этот инструмент позволяет администраторам отслеживать ключевые показатели работы системы и анализировать активность пользователей в режиме реального времени, оперативно выявляя потенциальные проблемы безопасности. На дашборде представлены виджеты со статистикой по сессиям, разрешениям, учетным записям, неудачным попыткам аутентификации, лицензиям, просмотрам учетных данных и активности пользователей. Каждый виджет позволяет перейти в соответствующий раздел Indeed PAM для более детального анализа.

Другие важные обновления продукта Indeed Privileged Access Manager призваны повысить гибкость и удобство при работе с системой. В частности, «Индид» расширила функциональные возможности модуля доступа SQL. Теперь он поддерживает подключение к Microsoft SQL Server благодаря новому компоненту MSSQL Proxy. Его реализация полностью соответствует функционалу, доступному для PostgreSQL Proxy, что обеспечивает единообразие работы с различными СУБД и упрощает администраторам управление пользовательскими сессиями.

ИИ в документах: как «умные» ассистенты меняют работу систем документооборота
Цифровизация

В новой версии 3.3 у пользователей Indeed PAM появилась возможность открывать сессию без повторной аутентификации. По скачанному RDP-файлу или скопированной команде пользователь может однократно подключиться к ресурсу без необходимости повторного ввода учетных данных. Эта функциональность оптимизирует время пользователей и одновременно повышает безопасность за счет исключения дополнительных точек ввода конфиденциальной информации.

«Мы постоянно развиваем Indeed PAM и совершенствуем его функциональность, чтобы наш продукт отвечал самым высоким требованиям безопасности и эффективно решал наиболее критичные и актуальные задачи заказчиков. В новой версии 3.3 мы расширили возможности системы, добавив поддержку пользовательских веб-сессий через специализированный компонент, возможность подключения к ресурсам напрямую в браузере без установки дополнительных клиентов, а также поддержку доступа к базам данных Microsoft SQL Server. Эти изменения позволяют заказчикам повысить уровень защищенности привилегированного доступа, упростить работу пользователей и обеспечить гибкость при реализации различных сценариев: от удаленной работы сотрудников до безопасного взаимодействия с подрядчиками», — сказал Михаил Елычев, руководитель продукта Indeed PAM в «Индид».

