«Ростелеком» на Урале продолжает переводить мощности предприятий в облачный ЦОД

Компания «Ростелеком» продолжает обеспечивать передовыми цифровыми решениями крупнейших заказчиков Урала. Одной из самых популярных услуг для предприятий региона является «Виртуальный центр обработки данных» («Виртуальный ЦОД»). На облачной платформе «Ростелеком-ЦОД» корпоративные клиенты и государственные заказчики могут размещать информационные системы и программное обеспечение, обрабатывать массивы данных, хранить большие объемы информации, тестировать собственные приложения, сайты и другие разработки. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Сервис является простой и безопасной альтернативой собственной ИТ-инфраструктуре для компаний любого масштаба. Построенная “Ростелекомом” облачная платформа — одна из крупнейших в России. Она объединяет 21 центр обработки данных уровня Tier III во всех федеральных округах. На Урале услуга «Виртуальный ЦОД» развернута в собственном дата-центре в Екатеринбурге. В нашем портфеле имеются сервисы на базе отечественного ПО: корпоративная почта CommuniGate Pro, “Облачный диск для бизнеса” — аналог Google, One Drive и Dropbox, а также “Виртуальные рабочие столы” Microsoft RDP\RDS. Мы реализуем комплексные проекты в облаке под ключ, чтобы все сервисы были объединены в одной инфраструктуре, а также оказываем круглосуточную техподдержку».

Услугами виртуального ЦОД чаще всего пользуются предприятия промышленности, торговли, финансов, ИТ, медицины, телекоммуникаций, транспорта и логистики. Так в Челябинской области «Ростелеком» организовал облачные услуги для поставщика электроэнергии в регионе – «Уральской энергосбытовой компании» («Уралэнергосбыт»).

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Мы предоставили в аренду заказчикам свои облачные вычислительные мощности по модели IaaS. Благодаря этому компания может самостоятельно управлять ресурсами для обработки и хранения данных, пользоваться виртуальными ресурсами и экономить до 70% бюджета на содержании ИТ-инфраструктуры».

Егор Суслов, директор по развитию, ООО «Уралэнергосбыт»: «Мы внедряем цифровые технологии во все процессы производства и управления, следовательно, потребности предприятия в масштабировании ИТ-инфраструктуры растут. Поэтому мы приняли решение перевести часть своих мощностей в виртуальный ЦОД “Ростелекома”. Это позволяет повысить скорость решения бизнес-задач любой сложности, а также существенно экономить средства на приобретение, содержание и обновление собственного серверного оборудования».

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Для подключения этой и других цифровых услуг достаточно оставить заявку на официальном сайте «Ростелекома» или по телефону: 8 (800)-200-30-00.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.