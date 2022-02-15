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«Ростелеком» дооснастил систему оповещения населения в двух городских округах Челябинской области

«Ростелеком» дооснастил региональную автоматизированную систему централизованного оповещения (РАСЦО) в Копейском и Троицком городских округах Южного Урала. Национальный провайдер смонтировал 26 пунктов речевого оповещения (мощные акустические установки) в обоих муниципальных образованиях. Работы проведены в рамках государственного контракта между компанией и «Центром гражданской обороны и защиты населения Челябинской области». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«В 2020 г. в сотрудничестве с министерством общественной безопасности “Ростелеком” модернизировал систему оповещения в 43 муниципалитетах Южного Урала, включая закрытые города области: Озерск, Снежинск и Трехгорный. Обновленная система способна ежесекундно проводить мониторинг работоспособности оборудования в онлайн-режиме и выполнять самодиагностику неполадок. Проведенная работа позволила дальше совершенствовать инфраструктуру, наращивая на построенном каркасе дополнительные пункты речевого оповещения. Мощные акустические установки, которые мы смонтировали в этом году в Копейском и Троицком округах, размещены так, чтобы обеспечить максимальный охват населения этих муниципальных образований при запуске РАСЦО», — отметил Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».

Установленное оборудование способно бесперебойно доводить сигнал тревоги, направляемый с главного управляющего автоматизированного рабочего места, к пунктам единых дежурно диспетчерских служб в каждом из 43 муниципалитетов Южного Урала. Диспетчеры могут использовать не только звук сирены в случае ЧС. Система позволяет записывать, а затем транслировать различные голосовые сообщения. Оборудование также имеет функцию автоматического уведомления должностных лиц о ЧС через короткие СМС и автоматический дозвон.

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ПАО «Ростелеком» — российский провайдер цифровых услуг и решений. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,9 млн пользователей, из них свыше 6,3 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов.

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