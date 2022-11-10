«Ростелеком» проводит инвентаризацию инфраструктуры связи на Южном Урале

«Ростелеком» в Челябинской области приступил к проведению инвентаризации линий связи. Специалисты компании проверят 215 колодцев кабельной канализации и 12 телекоммуникационных шахт, где размещены собственные сети, а также инфраструктура других провайдеров.

Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала «Ростелекома», сказал: «Инвентаризация инфраструктуры связи проводится для того, чтобы повысить безопасность и качество телеком-услуг, которые мы предоставляем нашим абонентам. Важная задача мероприятий – проверить законность нахождения кабельных трасс сторонних операторов связи в нашей канализации. Несанкционированное размещение кабеля может привести к нарушению работы цифровых сервисов у пользователей. На сегодня специалисты “Ростелекома” на Южном Урале обследовали уже 90% колодцев кабельной канализации от планируемого количества».

Инвентаризация в телекоммуникационных колодцах проходит в Аше, Копейске, Магнитогорске, Миассе, Трехгорном, Челябинске и Южноуральске. Компания осуществляет мероприятия на законных основаниях. О проведении проверки все провайдеры, оказывающие услуги связи на территории Южного Урала, уведомляются заблаговременно.

«Ростелеком» предоставляет другим операторам, государственным структурам и корпоративным пользователям возможность размещения в кабельной канализации оборудования и линий связи. Конкурентными преимуществами представители провайдера называют: охват линейно-кабельными сооружениями всей территории Челябинской области, качественная техническая поддержка и квалифицированный технический персонал.

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Деятельность по предоставлению в пользование комплекса технологических ресурсов ведется в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи, утвержденными постановлением Правительства России от 29 ноября 2014 г. №1284. Раскрытие информации осуществляется на сайте ndd.rostelecom.ru.