Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Драйв» начал работу в Челябинске

28 августа 2025 г. в Челябинске заработал каршеринг «Яндекс Драйв». Жителям и гостям города доступны более 200 автомобилей Haval Jolion. Арендовать машину можно через приложение «Драйва» или «Яндекс Go». Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Драйва».

Пользователи могут выбрать удобный формат аренды. Для коротких поездок подходит тариф «Минуты» со стоимостью от 12 руб. за минуту. Если планируется длительная поездка, выгоднее воспользоваться тарифом «Часы и дни» — два часа аренды будут стоить от 350 руб.

Зона работы сервиса охватывает не только Челябинск, но и ближайшие города и пригороды: Миасс, Озерск, Копейск, Щучье и другие населенные пункты. Подробная карта доступна в приложении.

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

безопасность

Арендовать машины могут пользователи от 18 лет с водительским удостоверением категории «В». Безопасность в каршеринге обеспечивается с помощью технологий «Яндекса». Все автомобили «Яндекс Драйва» оснащены телематикой и сотней датчиков, которые помогают стимулировать аккуратное вождение. Например, учитывается резкое торможение, агрессивное перестроение, крутые входы в повороты и превышение скорости. По этим параметрам система формирует индивидуальный рейтинг каждого пользователя. На данный момент больше 90% водителей в «Драйве» аккуратны за рулем.

Челябинск стал девятым городом, где открылся сервис. «Яндекс Драйв» — каршеринг в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Екатеринбурге, Саратове, Калининграде, Перми и Челябинске.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Валентин Богданов, УЦСБ: На смену инструментальному подходу в ИБ приходит процессный

Российский «убийца» YouTube увольняет сотрудников. Сокращения масштабные

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

Разработчики ГИС, просрочившие госконтракт, вышли на мировое соглашение с госзаказчиком

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден

Ведущий мировой производитель 3D-принтеров: Настольная 3D-печать погибает, в этом виноват Китай

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: