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«Ростелеком» в Свердловской области продолжает развивать оптическую инфраструктуру региона

«Ростелеком» в Свердловской области продолжает развивать оптическую инфраструктуру. В 2023 г. компания смонтировала в регионе 300 километров магистралей. Сеть охватила почти 28 тыс. домохозяйств. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Оптика полностью соответствует потребностям современного пользователя и гарантирует стабильную работу любых ресурсоемких сервисов. Благодаря высокоскоростному интернету жители Свердловской области могут серфить в Сети, использовать облачное видеонаблюдение и систему «Умный дом», а также смотреть фильмы и сериалы в видеосервисе Wink.

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома»: «Наша компания на постоянной основе развивает собственную инфраструктуру и улучшает качество цифровых услуг. Кроме строительства линий связи в 2023 г. мы провели модернизацию сетей в 22 населенных пунктах Среднего Урала. В монтаже оптики участвует команда из почти 1500 человек: это и инженеры, и инсталляторы, и коллеги, которые занимаются мониторингом сетей. В 2024 г. мы планируем обеспечить качественным интернетом еще 30 тыс. домохозяйств Свердловской области».

В феврале 2024 г. «Ростелеком» запустил Центр управления и мониторинга сетей (ЦУМС-Восток). Он будет отслеживать работоспособность оборудования сети, в том числе на Урале. В разы возрастет скорость реагирования на сетевые инциденты – теперь в большинстве случаев они будут устраняться незаметно для клиентов. При обнаружении сбоя инженеры оперативно переконфигурируют сеть и переключат трафик на резервное оборудование.

Елена Комона, директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала «Ростелекома»: «Объем подключений интернета в 2023 г. вырос почти на 10% по сравнению с 2022 г.».

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CNews Analytics

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

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