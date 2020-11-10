«Ростелеком» подключает водолазную службу спасения Свердловской области

«Ростелеком» приступает к организации высокоскоростного доступа в интернет для водолазной службы спасения Свердловской области. База уральских спасателей-водолазов расположена на берегу озера Шарташ. Отсюда сотрудники выезжают на срочные вызовы, здесь проходят тренировочные спуски, находится спасательная техника, в том числе и та, что будет использоваться в зимний сезон: катер на воздушной подушке и снегоходы. Для подключения интернета «Ростелеком» проложит два километра волоконно-оптической линии связи; работы планируется завершить в 2021 году.

«Наши сотрудники выезжают на вызовы круглый год, заданий хватает как в летний, так и в зимний период. Информацию при этом мы получаем по всем современным каналам связи, в том числе по проводному интернету. Оптическая линия передачи данных на нашей базе повысит надежность обмена информацией, скорость получения больших массивов данных, оперативность взаимодействия с координационным центром, четкость планирования перед выездами», — сказал начальник водолазной службы спасения Свердловской области Евгений Тимофеев.

В 2020 году в рамках федерального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» Екатеринбургский филиал «Ростелекома» уже обеспечил скоростным интернетом 528 социально значимых объектов Свердловской области. Среди подключенных учреждений органы государственной власти и местного самоуправления, школы, учебные заведения среднего профессионального образования, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части и посты, отделения Росгвардии, пункты полиции.

Появление качественного высокоскоростного доступа в интернет — это значимый этап в развитии социальных объектов и повышении эффективности их работы. Пациенты могут дистанционно записываться на прием, сотрудники отдаленных медицинских учреждений организовывать телемедицинские консультации с коллегами из областных и федеральных клиник. Органам государственной власти доступ к высокоскоростному интернету позволяет повысить оперативность обмена документацией и работы с порталом госуслуг, службам спасения (постам МЧС и пожарным частям) — скорость обмена данных и быстроту реагирования на вызовы.

«Ограничения, связанные с пандемией, не повлияли на сроки выполнения работ — все объекты были сданы с опережением графика. Всего за 2020 год в рамках проекта компания построила более 350 километров волоконно-оптических линий связи. Строительство оптики к удаленным населенным пунктам — комплексная, часто непростая задача. Линии связи пересекают дороги, водные преграды, железнодорожные мосты, а также нефте- и газопроводы. Поэтому часть работ была выполнена закрытым способом — методом горизонтально-направленного бурения с прокладкой полиэтиленовых труб. Это требует высокой квалификации специалистов и наличия специального оборудования», — отметил директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Иван Пичугин.