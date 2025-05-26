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Клименко Елена
УПОМИНАНИЯ
|26.05.2025
|Москва использует искусственный интеллект для повышения эффективности городского контроля 1
|15.03.2024
|За выборами Президента России в Свердловской области будут наблюдать почти 3000 камер «Ростелекома» 1
Клименко Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4620 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5439 1
|Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 325 1
|Пичугин Иван 32 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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