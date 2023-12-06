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«Ростелеком» и «Водоканал Свердловской области» договорились о цифровизации системы водоснабжения региона

«Ростелеком» и «Водоканал Свердловской области» договорились о цифровизации системы водоснабжения и водоотведения региона. Подписи на официальном документе поставили вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Иван Пичугин и генеральный директор «Водоканала Свердловской области» Андрей Пипко.

Оператор совместно с предприятием займется разработкой комплексной программы автоматизации местных компаний водоснабжения и их объектов. Цифровизация позволит коммунальным организациям Среднего Урала сократить время реагирования на внештатные ситуации, снизить износ технологического оборудования и уменьшить затраты на электроэнергию. Кроме того, этот процесс способен повысить качество и надежность предоставления коммунальных услуг потребителям.

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Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома», сказал: «Компания "Ростелеком" заинтересована в росте инвестиционной привлекательности региона, в том числе во внедрении новых цифровых технологий. Одной из перспективных отраслей является коммунальное хозяйство. Цифровые преобразования позволяют ресурсоснабжающим организациям обеспечить высокий уровень производительности труда и экономической эффективности. Уверен, что совместная с "‎Водоканалом Свердловской области"‎ работа позволит оптимизировать процессы по мониторингу и управлению объектов водоснабжения и водоотведения».

Андрей Пипко, генеральный директор «Водоканала Свердловской области», отметил: «Работа и компетенции нашей организации дают возможность адекватно оценить состояние предприятий водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области, скоординировать действия по их техническому и технологическому перевооружению. Мы стремимся к созданию благоприятного инвестиционного климата на территории региона и привлечению инвестиций за счет устранения инфраструктурных ограничений экономического роста систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в муниципальных образованиях. Благодаря подписанному с компанией "Ростелеком" соглашению мы выйдем на новый уровень модернизации объектов водоснабжения и водоотведения Свердловской области и цифровизации отрасли, как основы современной модели управления, с внедрением новых технологий в еще большем количестве ресурсоснабжающих предприятий».

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