«Ростелеком» и «Трансинформ» охватят оптическими сетями 100% территории закрытого города на Урале

«Ростелеком» и «Трансинформ» договорились совместно развивать цифровые услуги и сервисы в городе Лесном. Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО), расположенное в Свердловской области, играет важную роль в развитии единого технологического цикла ядерного комплекса страны. Операторы планируют обеспечить оптическими линиями связи 100% территории муниципалитета.

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома», сказал: «Наша команда развивает телеком-инфраструктуру не только в мегаполисах, но и в закрытых городах Свердловской области. Для выполнения задач по цифровизации Лесного "Ростелеком" установил партнерские отношения с местным оператором связи. Вместе мы обеспечим население и организации промышленного города качественными ИТ-сервисами, а также повысим безопасность местной критической информационной инфраструктуры».

Благодаря строительству оптических магистралей у жителей Лесного появилась возможность пользоваться интернетом на скорости до 512 Мбит/с, интерактивным телевидением, видеонаблюдением, системой «Умный дом» и видеосервисом Wink. Кроме того, при первичном подключении лесничане получают пакетные тарифы «Ростелекома» со значительной скидкой.

Александр Корепанов, генеральный директор «Трансинформ», сказал: «После заключения партнерского соглашения цифровыми услугами воспользовались уже десятки жителей Лесного. В настоящее время ООО "Трансинформ" ведет активное строительской оптических сетей для расширения доступа жителей города к услугам "Ростелекома" с целью предоставления возможности подключения каждой квартиры к высокоскоростному качественному интернету. Сейчас планируем со специалистами партнера внедрять в многоквартирные дома города умные системы контроля доступа в подъезды и технические помещения, а также контроля прилегающей территории. Уверен, что развитие цифровых сервисов позволит сделать жизнь лесничан более современной, комфортной и безопасной».