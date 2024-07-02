Разделы

Бизнес Кадры Телеком
|

Вице-президентом по работе с федеральными корпоративными клиентами «Ростелекома» назначен Иван Пичугин

Иван Пичугин назначен вице-президентом по работе с федеральными корпоративными клиентами «Ростелекома». Об этом CNews сообщил представитель компании. Это новая должность в структуре корпоративного центра, ранее он был вице-президентом — директором Екатеринбургского филиала компании.

Валерий Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома», сказал: «Рад присоединению Ивана Пичугина к команде корпоративного центра. У него большой опыт сотрудничества с крупными корпорациями на Урале, который пригодится на федеральном уровне. Сегодня цифровая трансформация предприятий всех отраслей — обязательное условие сохранения конкурентоспособности. И “Ростелеком” готов быть надежным и гибким партнером в цифровизации производственных и бизнес-процессов на всех уровнях. Поэтому у Ивана впереди масштабные и ответственные задачи по выстраиванию взаимовыгодных отношений с федеральными корпоративными клиентами».

Музейные ценности в онлайн-пространстве: зачем это музеям
бизнес-коммуникации

Иван Пичугин начал карьеру в телеком-отрасли в 2010 г. в Красноярске. В 2020 г. присоединился к команде уральского «Ростелекома» в качестве руководителя филиала на территории Среднего Урала. В январе 2022 г. назначен вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Урал», стал курировать работу национального провайдера на территории УРФО и Пермского края. В июле 2024 г. перешел в корпоративный центр компании.

Директором Екатеринбургского (опорного) филиала с 1 июля стал Дмитрий Лукошков.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Бывший глава Microsoft в России стал коммерческим директором российского Astra Linux. Главная задача - рост выручки

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Арестован исполнитель гособоронзаказа, поставлявший зарубежные рации под видом российских

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Python, Java и С приносят программистам мало денег. Разработчики с гигантскими зарплатами пишут на малоизвестном языке, который уже нравится россиянам

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024

10 самых умных роботов-газонокосилок: выбор ZOOM

Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024