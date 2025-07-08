«Ростелеком» и «Экосистема Космос» укрепят технологический суверенитет России

«Ростелеком» и «Экосистема Космос» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, направленном на запуск и масштабирование проектов, укрепляющих технологический суверенитет России. Основные задачи сотрудничества включают развитие платформенных решений для поддержки бизнеса и промышленности, а также содействие социально-экономическому развитию Свердловской области через внедрение сквозных технологий в производственную и социальную сферы. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Документ подписали вице-президент по работе с федеральными корпоративными клиентами «Ростелекома» Иван Пичугин и генеральный директор «Экосистемы Космос» Андрей Мисюра.

«Экосистема Космос» — проект, объединяющий промышленность, науку и цифровые технологии для того, чтобы сделать Свердловскую область центром инноваций, где предприятия, учебные заведения и эксперты совместно решают задачи, создают новые продукты и укрепляют промышленный потенциал региона в области электроники, искусственного интеллекта и радиоэлектроники. В экосистему, которую курирует «Корпорация развития Среднего Урала», войдут технологический и индустриальный парки, а также виртуальная платформа.

Андрей Мисюра, генеральный директор «Экосистемы Космос»: «Для нас важно, что у цифровой платформы «Космос» есть такие стратегические партнеры, как “Ростелеком”. В первую очередь это ценно потому, что предприятиям-участникам нашей платформы будут доступны самые современные сервисы, которые можно протестировать, оценить, и с их помощью оптимизировать производство. “Ростелеком” — это крупнейший в России провайдер цифровых услуг и связи, который разрабатывает и активно внедряет актуальные инструменты, и взаимодействие с ним очень значимо для нас. Это еще раз подчеркивает актуальность создания цифровых платформ для производства и бизнеса».

Новое партнерство станет ключевым шагом в укреплении цифровой инфраструктуры и промышленного потенциала Свердловской области. Внедрение инноваций повысит конкурентоспособность местных компаний, создаст новые рабочие места и ускорит развитие ключевых отраслей.

Иван Пичугин, вице-президент по работе с корпоративными клиентами «Ростелекома»: «Сотрудничество с «Экосистемой Космос» полностью соответствует стратегии научно-технологического развития России, утвержденной указом Президента. Документ задает ключевые приоритеты для укрепления технологического суверенитета страны, повышения конкурентоспособности экономики и улучшения качества жизни граждан. Мы намерены активно внедрять инновации, развивать отечественные технологии и цифровую инфраструктуру, что позволит не только снизить зависимость от импорта, но и создать новые возможности для социально-экономического развития регионов. Наше партнерство станет важным шагом в реализации этой стратегии, способствуя технологическому лидерству России».