Цифровой сервис печати «Ростелекома» оптимизировал офисную инфраструктуру «Дикси»

«Ростелеком» завершил проект по внедрению собственного цифрового решения для управления печатью в офисной инфраструктуре сети магазинов «Дикси». В результате ретейлер заменил иностранную систему управления печатной инфраструктурой на «Ростелеком. Сервис печати», который обеспечит соблюдение корпоративных политик в области информационной безопасности и повысит эффективность использования ресурсов компании.

Проект реализован в офисах розничной сети «Дикси» в шести городах: Москве, Рязани, Смоленске, Туле, Ярославле, а также в подмосковном Монино. Внедрение «Сервиса печати» помогло оптимизировать парк техники, сбалансировать нагрузку на устройства и снизить затраты на расходные материалы. По оценке компании, до 10–20% документов ранее не забирались из печати, а в пиковые периоды доля могла достигать 30%. Переход на электронный документооборот и внедрение «Сервиса печати» позволили исключить перерасход и упорядочить работу сотрудников с документами. Кроме того, система авторизации по QR-коду сделает процесс прозрачнее: она обеспечивает персонализированный доступ к устройствам, позволяя настраивать права и квоты печати для различных групп пользователей.

Иван Пичугин, вице-президент по работе с федеральными корпоративными клиентами «Ростелекома», сказал: «Для бизнеса в разных сферах важно иметь проверенные отечественные решения, которые работают надежно и безопасно. Выступая цифровым партнером для розничной сети «Дикси», «Ростелеком» помогает ритейлеру с федеральным охватом выстраивать единый цифровой контура управления печатной инфраструктурой. На сегодняшний день проект реализован в офисах, но технологически решение готово к применению и в торговых точках, и на складских площадках».

Алексей Байбулатов, руководитель отдела технического обслуживания и комплектации розничной сети «Дикси», отметил: «Для нас было важно не просто заменить иностранное ПО, а выстроить эффективную модель управления печатной инфраструктурой и сделать это в максимально сжатые сроки. В итоге всего за несколько дней мы совместно с командой «Ростелекома» развернули серверную часть и установили терминалы. Сама настройка для каждого сотрудника в среднем занимает около 15 минут. В результате сервис печати позволил нам сделать печатную инфраструктуру более прозрачной, управляемой и удобной для персонала».

Решение «Ростелеком. Сервис печати» внесено в реестр отечественного ПО. Продукт разработан на базе российских технологий, поддерживает централизованное управление парком устройств и легко масштабируется для территориально распределенных сетей.