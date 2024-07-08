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«Ростелеком» и «ИТ-лицей Привилегия» договорились внедрять цифровые инновации в образование

Провайдер «Ростелеком» и «ИТ-лицей Привилегия» заключили соглашение о совместном внедрении в общеобразовательном учреждении цифровых инновационных сервисов. Документ о взаимодействии подписали директор Челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов и директор «ИТ-лицея Привилегия» Лилия Емельянова. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Лилия Емельянова, директор «ИТ-лицея Привилегия»: «С "Ростелекомом" мы уже реализовали несколько общих проектов. Например, телеком-оператор организовал в лицее цифровую инфраструктуру: обеспечил учащихся и преподавателей беспроводным широкополосным доступом в интернет с помощью защищенных точек Wi-Fi-доступа. Особое внимание уделено безопасности учебного процесса. “Ростелеком” оснастил входные группы школы системой видеонаблюдения. Другой, не менее важней аспект нашего сотрудничества касается профориентации. Решения, которые предлагает компания, актуальны и востребованы школьниками, а также позволяют им с помощью цифровых технологий познакомиться с ИТ-трендами и профессиями будущего. Соглашение, которое мы сегодня подписали, позволит нам развивать долгосрочное сотрудничество в области цифровой трансформации и карьеры выпускников».

Кроме того, «Ростелеком» возьмет на себя реализацию программ импортозамещения действующих цифровых решений лицея в соответствии с национальными целями технологического развития страны.

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Импортозамещение

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Коммуникация с ведущими образовательными учреждениями Южного Урала – задача из разряда стратегических для "Ростелекома". С “ИТ-лицеем Привилегия” мы в первую очередь взяли курс на импортонезависимость. Перед российскими учебными заведениями поставлена цель менять зарубежное программное обеспечение на отечественное. Мы готовы заняться усовершенствованием сервисов, которыми сегодня пользуется коллектив лицея».

Стороны договорились также о ведении совместных научных и образовательных проектов.

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