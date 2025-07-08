«Уралэнергосбыт» и «Ростелеком» объединяют усилия для внедрения инноваций в энергетике

«Уральская энергосбытовая компания» (ООО «Уралэнергосбыт») и «Ростелеком» подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на внедрение новых цифровых решений и реализацию совместных проектов в сфере энергетики. Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора «Уралэнергосбыта» Андрей Святых и директор Челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Андрей Святых, первый заместитель генерального директора ООО «Уралэнергосбыт»: «Мы уже работаем в тесном партнерстве с "Ростелекомом". Компания представила нам защищенные каналы связи, которые легли в основу разработанной нами уникальной для страны системы видеоконсультирования клиентов "Продиалог". Уверен, что дальнейшее взаимодействие станет важным шагом к полному цифровому обновлению внутренних процессов. Совместные проекты позволят внедрить дополнительные инновационные решения и повысить общую эффективность работы компании».

Ключевыми направлениями в работе станут: научно-техническое сотрудничество, развитие облачных сервисов и интеграция информационных систем, создание и модернизация инфраструктуры связи, включая использование и расширение сетей «Ростелекома» и мобильного оператора Т2, а также внедрение решений в области искусственного интеллекта, BI-систем и управления данными на базе платформы RT Data.

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала компании «Ростелеком»: «"Уралэнергосбыт" создал и развивает действительно уникальный для России цифровой формат обслуживания, где мы являемся основным технологическим партнером. Мы готовы предложить наши лучшие решения в области ИТ. Акцент сделаем на импортозамещении в программно-аппаратных комплексах, обеспечении информационной безопасности объектов критической инфраструктуры, а также запустим дополнительные проекты с применением ИИ, чтобы выйти на качественно новый уровень обслуживания потребителей».

Соглашение стало основой для реализации конкретных проектов, которые будут оформлены отдельными договорами. Стороны намерены активно развивать сотрудничество, чтобы укрепить свои позиции на рынке и предложить клиентам инновационные продукты и услуги.